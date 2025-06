La Ville de Montréal et l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve investissent pour la consolidation des infrastructures de loisirs d'Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sont fiers de lancer le projet de réfection de la piscine Pierre-Lorange et d'agrandissement du bâtiment actuel de la bibliothèque Hochelaga, qui deviendra à terme un centre communautaire. En amorçant ainsi ce projet de rénovation et de construction d'envergure, la Ville souhaite accroître et consolider l'offre en sports et loisirs et créer un pôle multiservice dans le secteur d'Hochelaga.

Le projet de réfection et d'agrandissement est financé en grande partie par la Ville de Montréal, qui y contribue à hauteur de près de 25 M$, notamment par l'entremise du Programme aquatique de Montréal - volet Mise aux normes et de la 3e édition du budget participatif. À cela s'ajoute une contribution significative de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui investira à terme près de 11 M$ pour soutenir la réalisation de ce projet structurant. Le début des travaux est prévu au printemps 2027.

« Je suis fière d'annoncer la bonification d'une infrastructure incontournable pour les résidentes et résidents d'Hochelaga, qui bénéficiera à tout l'Est de Montréal. Ce projet est le reflet de notre engagement à bâtir des milieux de vie complets et de prioriser l'équité de l'offre sportive et culturelles dans tous les quartiers. En investissant ici, on répond au principe d'équité sociale et territoriale que notre Administration met de l'avant depuis 8 ans. Nous sommes fiers d'offrir à la population de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve des lieux de rencontres pour qu'elle puisse s'épanouir et demeurer en santé », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La piscine Pierre-Lorange fera l'objet de travaux majeurs visant à améliorer l'accessibilité, la sécurité et la fonctionnalité de ses installations. Ces interventions permettront de répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée tout en assurant la conformité aux normes actuelles.

Un environnement plus inclusif

Les mesures identifiées en matière d'accessibilité universelle visent à favoriser une expérience équitable et sécuritaire pour toutes et tous. Elles comprennent :

la réfection de vestiaires universels et de toilettes universelles;

la construction d'un escalier et d'une rampe d'accès dans le bassin, facilitant l'entrée à l'eau pour les personnes à mobilité réduite, les personnes aînées, les enfants et toute personne ayant besoin d'un accès facilité aux activités aquatiques;

l'ajout d'un comptoir d'accueil repensé, pour améliorer l'orientation et la sécurité des visiteuses et visiteurs dès leur arrivée.

Mise aux normes et amélioration fonctionnelle

Des améliorations techniques sont également prévues pour assurer la durabilité et la performance des installations aquatiques :

la réparation et la restauration de l'étanchéité du bassin;

le remplacement de la céramique de la plage;

la mise à niveau du système de déshumidification;

le renouvellement des équipements aquatiques.

Ces travaux témoignent de l'engagement de la Ville à offrir des installations sportives modernes, sécuritaires et véritablement accessibles à toutes et à tous. La Ville favorise la participation de l'ensemble de la population aux activités physiques, dans le but de contribuer à sa santé, son bien-être et sa qualité de vie. Ces améliorations permettent également de préserver les actifs municipaux, d'enrichir l'offre de services de proximité et de proposer un lieu de rafraîchissement convivial et inclusif, particulièrement apprécié lors des périodes de chaleur intense.

Relocalisation de la bibliothèque et nouvelle vocation communautaire du bâtiment

Quant au bâtiment de l'actuelle bibliothèque Hochelaga, sa superficie sera doublée pour atteindre 10 000 pieds carrés, ce qui permettra de lui donner une nouvelle vocation communautaire. La programmation sera développée en partenariat avec l'organisme occupant, qui déploiera une offre de service en phase avec les besoins de la communauté locale. Parallèlement, la bibliothèque Hochelaga sera relocalisée dans de nouveaux espaces. Ce déménagement permettra de bonifier l'offre de services culturels et éducatifs destinée à la population du quartier.

« La consolidation de l'espace communautaire du Centre communautaire Hochelaga représente une avancée significative pour le quartier. Grâce à cet environnement modernisé, le nouveau centre communautaire pourra élargir ses services de loisirs et de soutien à la communauté afin de répondre à la demande grandissante. La création de ce centre sportif et communautaire témoigne de notre volonté d'offrir des activités gratuites et des ressources d'aide qui contribueront au sentiment d'appartenance de l'ensemble des résidentes et résidents de l'arrondissement. C'est un projet d'envergure qui, je suis persuadé, fera une différence dans le tissu social et communautaire de notre arrondissement », a conclu le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Eve Obert-Beaulieu, Attachée politique, Cabinet du maire, Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 438 351-4094; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]