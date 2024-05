Stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec - Une reconnaissance forte du rôle des municipalités dans la production d'énergie renouvelable

MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) considère l'annonce de la nouvelle stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, dévoilée ce matin par son Président-directeur général, monsieur Michael Sabia, comme une reconnaissance forte du rôle des gouvernements de proximité dans l'atteinte des cibles de production d'énergie renouvelable et de décarbonation du Québec.

Ce partenariat innovant entre Hydro-Québec et les municipalités s'inscrit parfaitement dans la vision du Plan énergie de l'UMQ.

Cette nouvelle approche permettra de favoriser l'acceptabilité sociale des projets en assurant aux municipalités d'être parties prenantes des discussions, des investissements et des prises de décisions. Elle promet un cadre prévisible respectant les réalités uniques et complexes des communautés et des territoires.

« Hydro-Québec vient reconnaître aujourd'hui le rôle incontournable des gouvernements de proximité dans l'atteinte des cibles de production d'énergie renouvelable et de décarbonation du Québec. La contribution du milieu municipal est essentielle pour favoriser l'acceptabilité sociale des projets », a déclaré monsieur Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

Par ailleurs, l'UMQ souhaite que la nouvelle stratégie d'Hydro-Québec continue de permettre des retombées sociales, environnementales et économiques notoires pour les municipalités désireuses d'investir dans les projets. L'Union rappelle également la nécessité d'assurer une équité territoriale dans les choix d'endroits où accueillir les projets à venir.

