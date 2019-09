Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal participe au développement de logements familiaux dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry, sont fiers de venir en aide à l'organisme Le Relais des jeunes familles pour le développement de logements sociaux dans la métropole. La Ville de Montréal accordera une subvention exceptionnelle de plus de 2 M$ afin de venir en aide à des familles.

« Les besoins en logements sociaux, abordables et familiaux sont très grands à Montréal. Afin d'offrir un toit décent, chaleureux et accessible à toutes les Montréalaises et à tous les Montréalais, nous avons élaboré une stratégie qui permet d'agir sur plusieurs fronts et d'ainsi développer une pluralité de projets immobiliers. Grâce à nos actions, nous pouvons aujourd'hui offrir au Relais des jeunes familles le soutien financier nécessaire pour construire un nouveau chez soi à une quarantaine de familles », affirme la mairesse, Valérie Plante.

Le projet du Relais des jeunes familles consiste en la construction d'un immeuble de 41 logements sociaux, dont 29 sont dédiés à des familles à faibles revenus ou revenus modestes, alors que les 12 autres sont destinés à de jeunes mères avec enfants. Ce projet verra le jour dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, un secteur où les besoins en logements sociaux et abordables sont importants.

« Ce projet permettra de loger de jeunes mères et de les aider dans leur processus d'insertion sociale, scolaire et professionnelle. Il était primordial pour nous de soutenir ce projet qui permet de développer une offre résidentielle saine, mixte et diversifiée, mais surtout d'agir là où la demande était la plus criante », déclare Robert Beaudry.

Le financement de base du projet de logements sociaux et communautaires provient de la Ville de Montréal et de la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal. L'accès à une subvention exceptionnelle d'un montant de plus de 2 M$ permettra de mettre en place les conditions de réussite du projet.

Cette action s'inscrit dans la Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables de la Ville de Montréal. Depuis son lancement, des milliers de logements sociaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, sur le territoire montréalais. Parmi les projets annoncés, on souligne le projet de 40 logements sociaux Le Pas de la rue, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le développement de 193 logements par l'OMHM dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, ainsi que la construction de 24 nouvelles chambres par l'organisme Ma Chambre dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Audrey Gauthier, Relationniste, Ville de Montréal, 514 872-7308