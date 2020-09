Stratégie d'alertes régionales et d'intervention graduelle : « une prévisibilité essentielle qui va aider les entreprises », selon le CPQ

MONTRÉAL, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) accueille favorablement l'annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, concernant la Stratégie d'alertes régionales et d'intervention graduelle présentée aujourd'hui.

Selon le CPQ, c'est un outil essentiel pour nous permettre de poursuivre nos activités économiques avec une certaine normalité tout en assurant la sécurité de tous.

« Les employeurs de toutes les régions du Québec ont accès aujourd'hui à de l'information qui va leur permettre d'avoir davantage de prévisibilité, de voir les tendances et de s'adapter en conséquence, nous sommes aujourd'hui mieux outillés pour faire face à la crise », affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

La prévisibilité qu'amène cette stratégie est un avantage indéniable également pour toute la population du Québec, chaque individu disposant maintenant de l'information nécessaire pour adapter ses comportements en fonction de l'évolution de la pandémie.

« Cette annonce ne doit pas nous faire oublier que la responsabilisation de tous les Québécois est la clé pour diminuer les chances de voir apparaitre une deuxième vague, cette stratégie va permettre d'adapter collectivement nos façons de faire pour s'assurer que le virus progresse le moins possible » conclut monsieur Blackburn.

