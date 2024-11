Stratégie conjointe de développement économique local 2024-2026 - Un premier bilan encourageant

Les douze derniers mois témoignent de l'efficacité de cette stratégie :

Le Quartier des Arts du Cirque (QUAC) : Projet phare dédié à positionner le quartier de Saint-Michel comme pôle d'excellence des arts vivants et à promouvoir l'industrie culturelle locale. Ce projet a bénéficié d'un financement de 820 000 $ pour l'identité visuelle, soutenu par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et a vu le dépôt d'un mémoire au Plan d'urbanisme de Montréal.

Citations

« Au-delà de l'accompagnement et du financement, nous voulons que PME MTL Centre-Est joue un rôle moteur dans la planification et la coordination du développement économique local. Ensemble, nous bâtissons un modèle économique inclusif et résilient, axé sur une relance verte. »

- Alia Hassan-Cournol, membre du comité exécutif, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design

« Les artères commerciales dynamiques et des pôles d'emplois de proximité font la vitalité de nos quartiers. La Stratégie conjointe de développement économique local qu'on déploie depuis un an vise à soutenir les commerçants et entrepreneurs de l'arrondissement et on en voit déjà les résultats. »

- Laurence Lavigne Lalonde, mairesse l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

« Nos interventions visent à revitaliser et dynamiser nos quartiers et secteurs d'emploi en valorisant les ressources locales, en favorisant une participation active des parties prenantes et en redéfinissant les liens sociaux et économiques à travers une démarche partenariale inclusive et durable. »

- Jean François Lalonde, directeur général de PME MTL Centre-Est

Un partenariat au service de l'innovation et de la croissance durable

Lancée en octobre 2023, cette stratégie triennale incarne un engagement commun entre VSP et PME MTL Centre-Est visant à transformer le paysage économique local. En plaçant l'innovation sociale, technologique et organisationnelle au cœur de ses actions, elle crée un environnement dynamique propice à l'entrepreneuriat et à la prospérité collective. Ce plan se structure autour de deux axes stratégiques :

Cultiver une culture entrepreneuriale forte : Soutenir la création et la croissance des entreprises, qu'elles soient privées ou d'économie sociale, via des concours, des événements de réseautage et le partage de pratiques durables. Valoriser et développer le territoire : Revitaliser les artères commerciales, protéger les zones d'emploi stratégiques et accompagner les initiatives collectives pour un développement harmonieux et durable.

Vers un avenir prometteur

Avec cette stratégie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension s'affirme comme un arrondissement où l'économie locale s'épanouit, où des emplois de qualité et des artères commerciales vibrantes contribuent à une vie de quartier riche et accueillante.

