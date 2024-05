OTTAWA, ON , le 10 mai 2024 /CNW/ - Alors que nous continuons à stimuler la croissance économique et à bâtir une économie propre au Canada, d'importants investissements et progrès sont réalisés dans la production, la distribution et l'utilisation des combustibles propres, y compris l'hydrogène à faibles émissions de carbone. Ces avancées sont guidées par la Stratégie canadienne pour l'hydrogène qui, en 2020, a mis en place un cadre pour aider le Canada à s'imposer comme un chef de file mondial de la production et l'exportation d'hydrogène faible en carbone, en marche pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé aujourd'hui le document intitulé Stratégie canadienne pour l'hydrogène : rapport d'étape. Ce rapport est le fruit de trois années de mobilisation, de recherche et d'analyse qui ont mis à contribution plus d'un millier d'experts et d'intervenants. Il met en lumière les importants investissements et développements qui ont fait progresser le secteur canadien de l'hydrogène depuis 2020 et présente des prévisions sur le rôle potentiel de l'hydrogène dans la réalisation des objectifs climatiques du Canada ainsi qu'une feuille de route sur les prochaines étapes et priorités.

L'intérêt pour l'hydrogène à faibles émissions de carbone est en plein essor ces dernières années au Canada, où plus de 80 projets de production d'hydrogène à faibles émissions de carbone se trouvent à différents stades de développement, ce qui représente une occasion économique de plus de 100 milliards de dollars que l'on pourrait investir dans des emplois et des débouchés liés à l'énergie propre au pays.

Toute cette activité survient alors que le budget de 2024 prévoit d'importants investissements pour encourager le développement et l'adoption de carburants propres et pour accélérer l'innovation et les investissements dans la filière de l'hydrogène canadien, y compris la mise en place de différents crédits d'impôt à l'investissement économique, dont le crédit d'impôt à l'investissement dans l'hydrogène propre.

Le gouvernement fédéral continuera de favoriser les débouchés dans la filière de l'hydrogène à faibles émissions de carbone au pays pour faire du Canada un fournisseur fiable et concurrentiel sur le marché mondial des combustibles propres, en pleine croissance.

« Il est essentiel de libérer le potentiel de l'hydrogène propre pour faire du Canada un chef de file mondial des carburants renouvelables propres. Le rapport d'étape publié aujourd'hui témoigne des progrès remarquables qui ont été réalisés dans la filière de l'hydrogène depuis la publication de la Stratégie canadienne pour l'hydrogène en 2020 et illustre notre volonté d'innover sur le plan de l'énergie durable dans notre marche vers la carboneutralité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Depuis 2020, la Colombie-Britannique, l' Alberta , l' Ontario , le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont publié des stratégies pour l'hydrogène, où ils présentent ce dernier comme une priorité provinciale dans le secteur de l'énergie propre et décrivent les actions et objectifs provinciaux au programme pour atteindre les objectifs régionaux en matière d'hydrogène à faibles émissions de carbone.

, l' , le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont publié des stratégies pour l'hydrogène, où ils présentent ce dernier comme une priorité provinciale dans le secteur de l'énergie propre et décrivent les actions et objectifs provinciaux au programme pour atteindre les objectifs régionaux en matière d'hydrogène à faibles émissions de carbone. Le Canada a signé douze accords internationaux visant à assurer la sécurité énergétique et à ouvrir des débouchés d'exportation d'hydrogène propre, notamment avec l'Allemagne, les Pays--Bas, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon.

a signé douze accords internationaux visant à assurer la sécurité énergétique et à ouvrir des débouchés d'exportation d'hydrogène propre, notamment avec l'Allemagne, les Pays--Bas, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. On compte actuellement treize installations de production d'hydrogène à faibles émissions de carbone en exploitation au Canada. Ces installations sont en mesure de produire plus de 3 000 tonnes d'hydrogène faible en carbone chaque année.

