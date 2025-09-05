Stratégie « Achetez canadien » : un pas en avant, mais la FCCQ demande des mesures plus ambitieuses

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) considère que les mesures annoncées aujourd'hui par le Premier ministre Mark Carney constituent une première étape concrète afin de relancer nos industries stratégiques fragilisées par la guerre tarifaire. Plusieurs de ces mesures manquent toutefois d'ambition et ne répondent pas aux attentes élevées des entreprises.

« Le nouvelle politique "Achetez canadien" répond enfin à une demande majeure de nos entrepreneurs : nos gouvernements doivent prioriser l'achat de biens qui sont produits ici. Maintenant, il ne faut pas se limiter à l'acier et au bois d'œuvre : tous les secteurs, de l'aluminium à la défense, en passant par les technologies, le matériel de transport et l'agroalimentaire, devraient bénéficier d'un traitement préférentiel dans les contrats de nos gouvernements, et cela devrait s'appliquer aux appels d'offres stratégiques en cours », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ accueille favorablement les prêts plus généreux qui seront offerts par la Banque de développement du Canada (BDC) et l'Initiative régionale de réponse tarifaire, afin d'offrir davantage de liquidités aux PME mises à mal en ce moment. En parallèle, il sera important de veiller à ne pas accroître leur endettement. C'est pour ça que les contrats gouvernementaux sont si importants: ils génèrent des revenus autant pour les entreprises établies afin de compenser une partie des pertes causées par la guerre tarifaire, que pour les PME pour obtenir des premiers contrats importants qui leur servirait de vitrine.

Les assouplissements à la norme fédérale sur les véhicules électriques sont aussi le signe d'une approche pragmatique qui est la bienvenue dans un contexte de ralentissement économique.

En revanche, les 5 milliards $ annoncés dans un Fonds de réponse stratégique sont substantiels et ciblent les bons secteurs. Il sera important de rendre ces sommes disponibles rapidement et avec des critères flexibles pour que les entreprises puissent réellement en bénéficier.

Alléger la fiscalité pour renforcer notre compétitivité

Dans le contexte de l'adoption du "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA) aux États-Unis, qui a réduit durablement les taxes et impôts des entreprises américaines, la FCCQ réitère l'importance d'alléger le fardeau fiscal des entreprises canadiennes. La FCCQ a d'ailleurs présenté plusieurs recommandations en ce sens en vue du prochain budget fédéral, attendu dans les prochaines semaines.

Assurance emploi et formation

La FCCQ salue les réinvestissements importants dans les ententes avec les provinces visant la formation des travailleurs et l'ouverture à la collaboration avec les acteurs déjà présents et les plus à mêmes de définir les meilleures solutions pour répondre aux enjeux de main-d'œuvre de nos entreprises.

