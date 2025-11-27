PROJET DE LOI N° 7 - Le gouvernement doit aller plus loin dans ses réformes au bénéfice de notre économie et des régions, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) partage les objectifs de réduction de la bureaucratie et d'amélioration de l'efficacité de l'État poursuivis par le projet de loi n° 7. La FCCQ souhaite toutefois que le gouvernement aille beaucoup plus loin dans sa réforme des contrats publics, au bénéfice de notre économie, et qu'il renonce au détournement des sommes accumulées dans le Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC).

Le mémoire complet de la FCCQ au sujet du projet de loi n° 7, Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires, est disponible en ligne ici.

« Depuis plusieurs années, nous avons multiplié les interventions à l'Assemblée nationale et dans les médias pour qu'il y ait finalement une véritable réforme des modes d'adjudication au Québec. La révision de la Loi sur les contrats des organismes publics dans le projet de loi n° 7 doit être l'occasion d'enfin y parvenir et de favoriser le contenu local dans les contrats publics, tant pour les entreprises manufacturières que pour les entreprises de services », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ juge qu'il est indispensable de réaffirmer le rôle stratégique du Fonds d'électrification et de lutte aux changements climatiques (FECC), pilier du financement du Plan pour une économie verte. Les surplus accumulés du FECC devraient être pleinement consacrés à la décarbonation de notre économie et à l'adaptation aux changements climatiques. Ce sont des sommes qui ont été payées par les entreprises et qui doivent revenir aux entreprises pour soutenir leur transition énergétique.

Enfin, les transformations envisagées dans les secteurs de la santé et du travail devraient être évaluées avec prudence afin d'éviter d'alourdir des systèmes déjà fragilisés et d'en prolonger les délais. Alors que l'allègement réglementaire demeure une priorité centrale du milieu de affaires, une augmentation possible des délais de traitement pourrait mettre à mal la compétitivité des entreprises et les efforts entrepris par votre gouvernement pour faciliter les dédales administratifs

