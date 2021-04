Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables - Plus de 79 M$ pour des projets d'habitation sur le territoire de la Ville de Montréal en 2021

MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé la ratification d'une entente tripartite avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Société d'habitation du Québec (SHQ) concernant le financement de projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. Cette entente prévoit le versement d'une subvention maximale de 79 400 000 $, pour poursuivre la réalisation des 3 562 logements sociaux sur le territoire montréalais financés dans le cadre du programme québécois.

« Les besoins en logements sociaux sont criants, partout à Montréal. Depuis notre arrivée au pouvoir, notre administration multiplie les efforts pour faire de Montréal une ville accessible à toutes et à tous, et nous sommes déterminés à en faire toujours plus. L'important montant annoncé aujourd'hui est essentiel pour permettre à la Ville de réaliser ses objectifs en matière de logements sociaux. Plus largement, cette enveloppe contribue à maintenir une offre résidentielle saine et diversifiée, en vue d'atteindre une réelle mixité sociale dans notre métropole », a affirmé le responsable de la gestion et de la planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif, Robert Beaudry.

« Je suis très heureuse que notre gouvernement soutienne les efforts de la Ville de Montréal en habitation. Ce sont un peu plus de 79 M$ qui permettront la construction de logements sociaux. Cette somme permettra à la Ville de concrétiser de grands projets d'habitation. Les besoins sont importants en matière de logement dans la métropole et encore une fois cette année, notre gouvernement répond présent. La Ville de Montréal bénéficie ainsi de près du tiers de l'enveloppe budgétaire allouée à la construction de logements abordables », a ajouté Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Ces sommes permettent à la Ville de Montréal d'avancer vers son objectif de construire des logements sociaux et abordables pour répondre aux besoins de sa population. Jumelées à des sommes provenant du fonds d'inclusion de la Ville de Montréal et de l'enveloppe récemment obtenue du gouvernement du Canada dans le cadre de l'Initiative fédérale pour la création rapide de logement (ICRL), ces investissements permettront la concrétisation des logements qui étaient en attente de financement adéquat pour voir le jour. Parmi ces logements en cours de développement dans AccèsLogis Québec, depuis 2018, 547 logements sociaux ont été construits et sont maintenant habités, 898 logements sont en construction actuellement, et 1 179 sont attente de ce financement pour démarrer leur chantier.

À propos d'AccèsLogis

Les projets AccèsLogis Québec sont réalisés grâce à des contributions conjointes de la Société d'habitation du Québec, de la Ville de Montréal et de la Communauté métropolitaine de Montréal. De plus, l'Entente-Cadre Réflexe Montréal, signée par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal en décembre 2016, reconnaît le statut particulier de la métropole et prévoit le transfert à la Ville des budgets et de la responsabilité relatifs au développement de l'habitation.

