Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables - Montréal autorise une aide financière de 2,1 M$ à la Société locative d'investissement et de développement social

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021, le responsable de l'habitation, du service de la gestion et de la planification immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry, a annoncé l'octroie une aide financière de 2 120 000 $ à la Société locative d'investissement et de développement social (SOLIDES) pour l'acquisition et la rénovation de deux bâtiments résidentiels dans les arrondissements de Lachine et de Verdun.

Cet investissement permettra à SOLIDES de garantir l'abordabilité à long terme de ces logements et éviter la spéculation.

Les deux immeubles sont situés au 3410, rue Victoria, dans l'arrondissement de Lachine, et au 794-804, 6e avenue, dans l'arrondissement de Verdun. Ils comptent respectivement 39 et 6 logements locatifs abordables.

« Je me réjouis de ce projet qui permettra d'accroître l'offre de logements salubres et accessibles financièrement sur le territoire montréalais, plus particulièrement dans des arrondissements où l'on observe des hausses de loyers et où il y a une concentration de ménages locataires qui sont sous le seuil du faible revenu. Ce projet permet de garder le parc immobilier abordable et éviter des situations où des résidents n'auraient plus la capacité de se loger », a déclaré Robert Beaudry.

Grâce à cette aide financière, SOLIDES propose d'acquérir les deux immeubles, de maintenir les locataires en place, d'effectuer un entretien régulier et de réaliser des travaux progressifs, étalés dans le temps, selon les besoins. Cette approche de travaux progressifs permettra à l'organisme de maintenir des loyers abordables, tout en améliorant la qualité des logements avec le temps.

L'aide financière octroyée est garantie par des hypothèques de second rang en faveur de la Ville et encadrées par deux conventions (une pour chaque immeuble) d'une durée de 25 ans qui stipulent les conditions auxquelles devra se conformer l'organisme, notamment de contribuer annuellement à la réserve de remplacement immobilière et d'effectuer une reddition de comptes auprès de la Ville.

Société locative d'investissement et de développement social

La Société locative d'investissement et de développement social (SOLIDES) est un organisme à but non lucratif et à vocation sociale, fondé en l'an 2000. Sa mission est notamment d'acquérir, de rénover ou de construire des édifices dans l'intention de fournir des logements adéquats à des personnes dont le revenu est faible et d'administrer des logements dans une optique d'amélioration locative, tout en maintenant des loyers abordables. En 20 ans, SOLIDES a acquis un parc de 20 immeubles ou ensembles immobiliers totalisant 540 logements, situés à Châteauguay, Longueuil et dans l'arrondissement de Verdun.

Site internet : https://www.solides.info/

