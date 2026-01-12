Stratagèmes frauduleux en rénovation : redoublez de vigilance!

QUÉBEC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) désire mettre en garde les citoyens et les citoyennes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue concernant la vente sous pression de services de décontamination et d'isolation d'entretoits pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation. Avec l'arrivée de la saison froide et la mise en place du programme d'aide financière LogisVert d'Hydro-Québec, certains individus malhonnêtes pourraient être tentés de profiter de la situation.

Vente sous pression

Depuis les dernières années, certaines entreprises utilisent des techniques de vente sous pression pour proposer des travaux d'isolation. Un représentant se présente à domicile en offrant une inspection gratuite de l'entretoit. Lors de cette visite, il laisse croire que l'isolation de l'entretoit présente des problèmes sérieux et suggère l'exécution de travaux de décontamination et d'isolation censés faire réaliser d'importantes économies sur les coûts de chauffage.

Méfiez-vous des représentants qui se font passer pour des agents mandatés par un organisme public, comme la RBQ. Sachez qu'aucune autorité gouvernementale ne sollicite directement les consommateurs pour promouvoir des programmes de subvention.

Avant de signer un contrat, prenez votre temps

Avant de confier des travaux de rénovation résidentielle à un entrepreneur, assurez-vous qu'il détient une licence valide de la RBQ et qu'il possède également les sous-catégories appropriées pour réaliser les travaux prévus au contrat.

Exigez un contrat écrit détaillé et un échéancier. Toute entente verbale doit être consignée par écrit. Un contrat clair et complet est votre meilleure protection.

Le choix d'un entrepreneur pour effectuer des rénovations à la maison doit toujours être une décision bien réfléchie. La RBQ vous propose six actions incontournables à poser afin de trouver une entreprise détenant une licence valide pour faire exécuter des travaux.

Consultez l'outil Se renseigner sur un commerçant du site Web de l'Office de la protection du consommateur afin d'obtenir le numéro de permis de vendeur itinérant, si la sollicitation se fait par téléphone ou porte-à-porte. Du même coup, vérifiez s'il y a des plaintes ou des mises en demeure visant l'entreprise et si l'Office est intervenu auprès d'elle dans le cadre de ses activités de surveillance (avis de non-conformité, poursuite pénale, etc.).

Dénoncez les situations douteuses

Si vous vivez une situation similaire ou êtes témoin de ce type de visite ou de comportements malhonnêtes de la part d'un entrepreneur, signalez-le-nous au moyen de notre formulaire Plainte concernant les services rendus par votre entrepreneur ou par téléphone au numéro sans frais 1 800 361-0761.

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction, à la qualité des bâtiments et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ est responsable de l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs, des constructeurs-propriétaires et des inspecteurs en bâtiments d'habitation de façon à s'assurer de leur probité, de leur compétence et de leur solvabilité.

Liens connexes

SOURCE Régie du bâtiment du Québec

Source : Laurent Bérubé, Direction des communications, 1 866 374-7747, [email protected]