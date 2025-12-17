Levée de l'ordonnance : la RBQ autorise l'ouverture des remontées mécaniques au Mont-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) annonce qu'elle lève l'ordonnance émise le 12 décembre et autorise l'ouverture des quatre remontées mécaniques aériennes de la station Mont-Sainte-Anne, soit L'Express du Nord (R-170), L'Express du Sud (R-168), L'Étoile filante (R-176) et La Panorama Express (R-595). En effet, l'exploitant Resorts of the Canadian Rockies (RCR) a satisfait aux exigences que la RBQ lui avait signifiées.

Retour sur l'ordonnance

La RBQ avait ordonné l'arrêt de fonctionnement des remontées mécaniques aériennes pour s'assurer de la sécurité du public. Suivant les travaux effectués par la station Mont-Sainte-Anne sur les circuits électriques, la RBQ se devait d'obtenir les garanties du comportement adéquat des quatre remontées.

Dans son ordonnance, elle exigeait que RCR réponde aux éléments suivants :

Des preuves de distance de freinage et de temps de freinage pour le frein de service; Des preuves de distance de freinage et de temps de freinage pour le frein d'urgence; Un rapport d'installation, incluant le matériel utilisé par Gémitech; L'intégration d'un chapitre sur l'évacuation en cas de panne de courant totale dans les procédures d'évacuation; Une preuve que le système de communication vocale utilisé pour l'Express du Nord est dédié, indépendant et inviolable; Une démonstration que le système de communication vocale utilisé pour l'Express du Nord est monté ou installé à demeure de manière inviolable; Un audit de la RBQ visant les systèmes électriques en cas de panne ou de fluctuation de l'alimentation électrique des équipements visés dans l'ordonnance.

Suivi des interventions

La RBQ a reçu progressivement la documentation demandée depuis vendredi dernier. L'intervention et l'audit effectués le 16 décembre avaient pour but d'observer le comportement des remontées mécaniques en cas de panne ou de fluctuation de courant. De plus, différents tests de freinage et des mises en situation ont permis de constater que les remontées répondaient adéquatement aux conditions soumises.

Des simulations de fautes et de problèmes, provoqués de façon volontaire sur les quatre remontées mécaniques, ont confirmé que le comportement de celles-ci respecte les normes de sécurité. Ainsi :

la programmation est adéquate pour des arrêts en douceur;

le fonctionnement et l'embrayage des moteurs de secours sont conformes aux exigences;

les systèmes de communication entre les stations motrices et retours des remontées mécaniques sont pleinement fonctionnels;

la mise à jour des procédures d'évacuation est satisfaisante.

Par ailleurs, les moteurs de secours ont également été mis à l'épreuve dans le but d'assurer à la RBQ qu'ils étaient en mesure de répondre adéquatement à une évacuation en cas de panne de courant.

Citation

« En raison des travaux effectués sur les circuits électriques de la station de ski Mont-Sainte-Anne, la RBQ se devait d'obtenir les garanties du comportement adéquat des remontées mécaniques, en cas de panne ou de fluctuation de courant. Notre intervention nous a permis de constater que les installations étaient sécuritaires. Les vérifications que nous avons effectuées sont concluantes. La RBQ poursuivra sa collaboration avec les représentants de la station pour que ces derniers répondent de façon adéquate aux exigences de sécurité. »

Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ

