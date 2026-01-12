Entrepreneurs sans licence de la RBQ : redoublez de vigilance!

QUÉBEC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) désire mettre en garde la population contre les individus et les entreprises qui offrent leurs services pour effectuer des travaux de rénovation et d'excavation sans détenir de licence de la RBQ.

Avant de signer un contrat, prenez votre temps

Avant de confier des travaux de rénovation résidentielle à un entrepreneur, assurez-vous qu'il détient une licence valide de la RBQ et qu'il possède également les sous-catégories appropriées pour réaliser les travaux prévus au contrat.

Exigez un contrat écrit détaillé et un échéancier. Toute entente verbale doit être consignée par écrit. Un contrat clair et complet est votre meilleure protection.

Le choix d'un entrepreneur pour effectuer des rénovations à la maison doit toujours être une décision bien réfléchie. La RBQ vous propose six actions incontournables à poser afin de trouver une entreprise détenant une licence valide pour faire exécuter des travaux.

Faites preuve de vigilance

La RBQ rappelle que vous pouvez en tout temps vérifier la validité d'une licence d'un entrepreneur en consultant le Registre des détenteurs de licence. Vous y retrouverez également le nombre de réclamations au cautionnement et les indemnités versées par cet entrepreneur au cours des cinq dernières années. Ces informations sont précieuses pour évaluer sa fiabilité.

Consultez l'outil Se renseigner sur un commerçant sur le site Web de l'Office de la protection du consommateur afin d'obtenir le numéro de permis de vendeur itinérant, si la sollicitation se fait par téléphone ou porte-à-porte. Du même coup, vérifiez s'il y a des plaintes ou des mises en demeure visant l'entreprise et si l'Office est intervenu auprès d'elle dans le cadre de ses activités de surveillance (avis de non-conformité, poursuite pénale, etc.).

Pourquoi est-ce important?

En choisissant un entrepreneur licencié par la RBQ et en signant un contrat détaillé, vous bénéficiez de garanties essentielles : un cautionnement de licence pour indemniser les clients en cas de préjudice et des vérifications rigoureuses effectuées par la RBQ.

Dénoncez les situations douteuses

Si vous vivez une situation douteuse ou êtes témoin de comportements malhonnêtes de la part d'un entrepreneur, signalez-le-nous au moyen de notre formulaire Plainte concernant du travail sans licence ou par téléphone au numéro sans frais 1 800 361-0761.

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction, à la qualité des bâtiments et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ est responsable de l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs, des constructeurs-propriétaires et des inspecteurs en bâtiments d'habitation de façon à s'assurer de leur probité, de leur compétence et de leur solvabilité.

