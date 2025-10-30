Stratagème d'obtention frauduleuse de permis de conduire : six accusés et plus 1,1 M$ saisis

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) annonce la mise en accusation de six personnes en lien avec un stratagème d'obtention frauduleuse de permis de conduire visant la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Mohammed Tarikul Islam, propriétaire de l'école de conduite Reflex de Verdun, est accusé de fraude et de complot. Ses complices, Stiven Lizaire et Vladimir Nicolas sont accusés de fraude et de complot. Erwis Moïse est accusé de fraude.

Deux ex-employés de la SAAQ ont aussi pris part au stratagème. Nadine Denis est accusée d'abus de confiance et d'utilisation non autorisée d'un ordinateur. Grégory Malyszko est accusé de fraude, de fraude envers le gouvernement, d'abus de confiance, de fabrication de faux, d'utilisation non autorisée d'un ordinateur et de complot.

Les faits seraient survenus entre avril 2023 et février 2024. Les six accusés devront comparaître le 16 décembre au palais de justice de Montréal.

Une opération policière en février 2024 aura permis de saisir plus de 1,1 M$ en argent canadien et américain, ainsi que du matériel qui aurait servi au stratagème de tricherie. Les items et l'argent saisis seront déposés en preuve à la cour.

Le CLCC remercie la SAAQ pour sa collaboration tout au long de l'enquête.

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant ce dossier ou tout autre dossier de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1-844-541-UPAC.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption) : https://we.tl/t-ID08hapQxg

Accusés Chefs d'accusation Mohammed Tarikul Islam Fraude de plus de 5 000$ art. 380(1)a) c.cr. Complot art. 465(1)c) c.cr. Stiven Lizaire Fraude de plus de 5 000$ art. 380(1)a) c.cr. Complot art. 465(1)c) c.cr. Erwis Moïse Fraude de plus de 5 000$ art. 380(1)a) c.cr. Vladimir Nicolas Fraude de plus de 5 000$ art. 380(1)a) c.cr. Complot art. 465(1)c) c.cr. Nadine Denis Abus de confiance art. 122a) c.cr. Utilisation non autorisée d'un ordinateur art. 342.1(1)a) c.cr. Grégory Malyszko Fraude envers le gouvernement art. 121(1)a)(3) c.cr. Abus de confiance art. 122a) c.cr. Fraude de plus de 5 000$ art. 380(a) c.cr. Fabrication de faux art. 366(1)a)-367a) c.cr. Utilisation non autorisée d'un ordinateur art. 342.1(1)a) c.cr. Complot art. 465 c.cr.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514-228-3098 poste 12345