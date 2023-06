Des vétérans respectés de l'industrie guideront Stonebridge dans le prochain chapitre de sa croissance en incluant d'autres catégories d'actifs de crédit « résilients »

TORONTO, le 13 juin 2023 /CNW/ - Stonebridge Financial Corporation (« Stonebridge »), une institution financière et société de gestion de placements canadienne de premier plan dans le domaine du crédit privé axé sur les facteurs ESG, est heureuse d'annoncer des changements à son équipe de direction et une orientation élargie pour une nouvelle ère d'expansion.

Le conseil d'administration de Stonebridge a nommé Cam Di Giorgio et Daniel Simunac comme codirecteurs généraux. Cormac Mac Lochlainn, qui apporte plus de profondeur et de force à l'équipe de direction, a été nommé vice-président directeur. Robert M. Colliver, le cofondateur de l'entreprise, occupera le poste de président directeur, tout en continuant de superviser les fonds de titres de créance existants de Stonebridge et les comptes gérés séparément.

Cam s'est joint à Stonebridge en 2009 et a depuis occupé des postes de direction de plus en plus importants, le plus récent étant celui de vice-président principal. Il dirige les activités de financement de projets de l'entreprise dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'infrastructure et des soins de longue durée dans le secteur de l'hébergement des personnes âgées. Son équipe est impliquée dans la conception, la structuration et la syndication de financements pour et au nom de divers investisseurs institutionnels. Cam compte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie, notamment à la Financière Sun Life, à CIT Structured Finance/Newcourt Capital et à Canada Vie.

« Des parcs éoliens et solaires aux hôpitaux et aux autoroutes, en passant par les centres de données et les réseaux de fibre optique, notre volonté de mettre l'accent sur la durabilité et d'autres projets de renforcement des collectivités qui améliorent notre avenir collectif nous a permis de demeurer à l'avant-garde de l'industrie du financement des infrastructures pour près d'un quart de siècle, a déclaré M. Di Giorgio. Grâce à la croissance de notre équipe, à nos offres et aux besoins continus du marché pour diverses formes d'infrastructure, nous sommes bien placés pour aider les emprunteurs à trouver des solutions de financement ainsi que les investisseurs qui cherchent à s'exposer à ces secteurs du crédit privé. »

En plus de renforcer sa présence importante sur le marché dans les domaines d'expertise ci-dessus, la société ajoute de nouveaux marchés verticaux pour inclure des formes supplémentaires de « crédit résilient » dans diverses catégories d'actifs immobiliers, ainsi que des secteurs diversifiés adossés à des actifs et à des flux de trésorerie. Cela permettra d'élargir et d'améliorer la plateforme de Stonebridge pour sa prochaine phase de croissance et de réussite.

Daniel se joint à Stonebridge après avoir travaillé à la Raymond James Bank, où il a été agent principal et directeur national pour le Canada, une plateforme qu'il a fondée en 2012. Dans ce rôle, Daniel s'est spécialisé dans les prêts aux emprunteurs commerciaux et institutionnels au Canada et aux États-Unis, en mettant l'accent sur l'immobilier et les sociétés de placement immobilier, l'énergie renouvelable et l'infrastructure, ainsi que les sociétés détenues par leurs fondateurs, cotées en bourse et soutenues par des promoteurs. Sous sa direction, au cours de la dernière décennie, Raymond James a engagé plus de 8 milliards de dollars dans divers financements, ce qui lui a permis de se positionner parmi les banques commerciales les plus efficaces et les plus rentables au Canada et parmi les 25 premières banques au pays en termes d'actifs. Daniel compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, notamment chez Allied Irish Bank (« AIB ») Canada, Valeurs Mobilières TD, Banque TD, Financière Sun Life et Travelers Canada.

Cormac s'est également joint à Stonebridge après avoir travaillé à la Banque Raymond James Canada, où il a été vice-président principal, Services bancaires aux entreprises et Services immobiliers, et s'est concentré sur les prêts aux emprunteurs du marché intermédiaire et des grandes capitalisations des secteurs commercial, corporatif et du capital-investissement privé. Il couvrait également les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure renouvelables et du financement spécialisé. Cormac possède plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie, notamment dans des postes chez AIB, couvrant les secteurs nord-américains des entreprises et du financement à effet de levier, et chez Smith Barney (désormais Morgan Stanley) dans le domaine de la recherche quantitative aux États-Unis.

« Je connais l'équipe de Stonebridge et j'ai suivi sa croissance depuis 2007, et nous sommes ravis de nous y joindre et de contribuer à son avenir, a déclaré M. Simunac. Stonebridge a été l'un des premiers à adopter des thématiques d'investissement responsable comme l'énergie propre, la décarbonisation, le logement pour les aînés, les Autochtones, et d'autres placements socialement responsables depuis près de 25 ans. En tirant parti de l'expertise collective de notre équipe, de nos vastes réseaux et de nos pratiques exemplaires, nous pourrons renforcer les capacités et les relations actuelles de Stonebridge et en forger de nouvelles. »

« Au nom de notre conseil d'administration, de notre personnel et de moi-même, nous sommes ravis de la promotion bien méritée de Cam, ainsi que de l'ajout de Daniel et de Cormac à notre équipe de direction. Chacun apporte une expertise exceptionnelle qui renforce les secteurs verticaux existants de Stonebridge, en plus d'ajouter de nouveaux secteurs d'intérêt et des relations de marché complémentaires, a déclaré M. Colliver. Cette expansion représente l'engagement de Stonebridge à l'égard de notre prochain chapitre de croissance qui offrira une gamme élargie d'offres à nos clients emprunteurs, partenaires de prêt et investisseurs. »

Stonebridge est fière de ses valeurs fortes d'intégrité, de confiance et d'innovation, qui constituent la pierre angulaire de sa philosophie pour offrir des solutions financières bien structurées à ses partenaires.

À propos de la Stonebridge Financial Corporation

Fondée en 1999 et ayant son siège social à Toronto, au Canada, Stonebridge est une institution financière réglementée et une société de gestion de placements qui offre des solutions de crédit privé et d'autres solutions de capital axées sur les facteurs ESG à des clients publics, privés et institutionnels partout au Canada, aux États-Unis et à l'étranger.

Avec 3,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Stonebridge et ses sociétés affiliées ont investi collectivement plus de 7,5 milliards de dollars dans plus de 200 projets depuis leur création, y compris plus de 600 millions de dollars dans des projets d'amélioration des collectivités autochtones partout au Canada (tous les chiffres sont en date du 31 mars 2023). Stonebridge gère divers fonds discrétionnaires, des comptes gérés séparément et d'autres structures pour le compte de ses partenaires financiers, qui comprennent bon nombre des plus grandes compagnies d'assurance en Amérique du Nord, des fonds de pension, des banques, des coopératives de crédit, des gestionnaires d'actifs et d'autres institutions financières réglementées tant locales que basées à l'étranger.

Depuis sa création, il y a près d'un quart de siècle, Stonebridge est depuis longtemps un promoteur de valeurs et d'investissements alternatifs respectueux de l'environnement et socialement responsables en Amérique du Nord. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Stonebridge.ca.

SOURCE Corporation financière Stonebridge

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected]