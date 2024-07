Pionnière dans les projets financiers d'énergie renouvelable à propriété économique autochtone, Stonebridge offre aux investisseurs institutionnels un accès à ce secteur en pleine croissance depuis 2012

TORONTO, le 17 juill. 2024 /CNW/ - La Corporation financière Stonebridge (Stonebridge), institution financière et société de gestion de placements canadienne de premier plan dans le domaine du crédit privé, est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu le prestigieux prix Indigenous Allyship, présenté par la First Nations Power Authority (FNPA) lors du gala de remise des prix du 8e forum annuel autochtone sur l'énergie propre qui s'est déroulé à Saskatoon en Saskatchewan. Ce prix récompense les sociétés qui ont démontré leur engagement à appuyer les peuples et les communautés autochtones grâce à leur alliance, intendance et réconciliation dans le contexte de l'énergie.

Au cours des 12 dernières années, Stonebridge a organisé et fourni du financement à deux douzaines de projets d'infrastructures, procurant ainsi des avantages économiques et sociaux à plus de 40 groupes autochtones partout au Canada. Les prêts, cumulant 750 millions $ au total, ont servi à financer la construction et l'exploitation de projets affichant une capacité combinée d'environ 1,2 million de mégawattheures en énergie renouvelable annuellement. Ces projets produisent des flux de trésorerie stables à long terme qui peuvent être réinvestis dans les collectivités autochtones.

« First Nations Power Authority est fière de remettre à la Corporation financière Stonebridge ce prix pour sa contribution aux alliances autochtones. Son financement a permis aux communautés autochtones de se prévaloir de solutions énergétiques propres, fiables et à faibles émissions de carbone, ouvrant la voie vers un avenir meilleur et plus résilient pour nos peuples et la planète », a déclaré Guy Lonechild, président et PDG de la FNPA.

Innovatrice, Stonebridge a lancé le premier fonds de créances privées axé sur l'infrastructure en 2012 (Fonds de financement d'infrastructure Stonebridge I ou SIDF I), lequel regroupe un actif de plus de 200 millions $ sous forme de participations institutionnelles. Est venu ensuite un deuxième fonds en 2014 (SIDF II) qui a profité d'une croissance de 300 % par rapport au premier pour établir son actif à près de 600 millions $. Le premier fonds de Stonebridge allouait 40 % des prêts octroyés à des projets d'énergie renouvelable auprès de propriétaires autochtones. Le deuxième fonds, qui est trois fois plus imposant que le premier, accordait 36 % de son actif à de tels projets.

Fait important à souligner, le premier prêt consenti par le SIDF I a servi à financer la construction du projet Alderville Solar Farm en Ontario. Ce faisant, Stonebridge est devenu le premier prêteur au Canada à financer un projet d'énergie renouvelable détenu à 100 % par un groupe autochtone. Ce projet primé a servi de cas modèle en faveur de l'indépendance économique, des avantages sociaux et de la fierté collective autochtone, créant ainsi un précédent en matière de propriété autochtone au sein de l'industrie.

Pour les investisseurs institutionnels, les fonds Stonebridge constituent des moyens de diversifier leurs portefeuilles de placement tout en participant au marché du crédit privé grâce à des placements de grande qualité dégageant des flux de trésorerie stables, le tout adossé à divers types de projets d'infrastructures sociales et durables au Canada. Ces fonds ont permis d'amasser du capital privé afin que les investisseurs de Stonebridge - qui incluent les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, les agences gouvernementales, les municipalités, les universités et les fondations - puissent participer au financement de nouvelles infrastructures partout au pays, chose qui ne serait pas possible autrement.

« J'aimerais remercier notre équipe de Stonebridge et nos nombreux intervenants - emprunteurs, investisseurs et conseillers - pour les efforts fournis et leur précieuse contribution. Ils ont été parmi les premiers à s'intéresser à l'industrie de l'énergie propre et continuent de l'appuyer en partenariat avec des douzaines de collectivités autochtones de partout au Canada, a affirmé Daniel Simunac, co-PDG de la Corporation financière Stonebridge. En tant que membre de la FNPA, nous entendons continuer de travailler avec les autres membres de l'organisme pour financer d'autres projets d'infrastructures et faire évoluer de telles ententes autochtones, toujours dans le but de créer plus d'énergies renouvelables et d'atteindre les objectifs canadiens en matière de durabilité. »

Stonebridge célèbre cette année son 25e anniversaire et pour souligner cette occasion, se prépare à lancer son troisième fonds de financement d'infrastructures, soit le Fonds de financement d'infrastructure Stonebridge III (SIDF III), lequel vise un actif de 1 milliard $. Ce nouveau fonds continuera d'appuyer des projets initiés par des propriétaires autochtones, entre autres. Il s'inscrit ainsi dans la suite des réussites et des antécédents éprouvés de la société et confirme la place de Stonebridge en tant que chef de file parmi les prêteurs axés sur les projets d'infrastructures sociales et d'énergies renouvelables.

Au sujet de la Corporation financière Stonebridge

Fondée en 1998, la Corporation financière Stonebridge, dont le siège social est situé à Toronto, est une institution financière réglementée et une société de gestion de placements qui offre des solutions responsables de crédit privé et en capital à des clients publics, privés et institutionnels. Son financement cible des secteurs clés, comme ceux de l'infrastructure, de l'énergie renouvelable, des soins de la santé, de l'immobilier et des entreprises. Initialement cofondée avec le soutien financier de la Canada Vie, de la Manuvie et de l'Industrielle Alliance (qui ensemble détenaient 30 % de l'entreprise), Stonebridge est devenue en 2021 complètement indépendante et entièrement détenue par ses employés.

Avec un actif sous gestion de 3,2 milliards $, Stonebridge et ses sociétés affiliées ont engagé sur une base cumulative 8 milliards $ dans le cadre de financements partout au Canada (toutes les données sont en date du 30 juin 2024). Stonebridge gère plusieurs fonds d'emprunts discrétionnaires, comptes gérés et autres relations de prêts pour le compte de ses partenaires financiers, parmi lesquels on retrouve nombre de compagnies d'assurance parmi les plus grandes de l'Amérique du Nord, des caisses de retraite, des gouvernements, des fondations, des banques, des caisses populaires et d'autres investisseurs institutionnels réglementés, locaux et étrangers. Stonebridge figure parmi les précurseurs et promoteurs assidus d'un financement durable sur le plan environnemental et responsable sur le plan social depuis ses débuts il y a 25 ans. Pour de plus amples renseignements, consultez stonebridge.ca/fr/.

Au sujet de First Nations Power Authority

La FNPA est le seul organisme nord-américain à but non lucratif détenu et contrôlé par des Autochtones qui met sur pied des projets énergétiques avec les collectivités autochtones. Elle comble les écarts entre les secteurs industriels, les gouvernements et les collectivités autochtones dans le but d'évaluer et de mettre en route des projets énergétiques à propriété autochtone. La FNPA met à profit ses expertises en matière de projets, son réseau d'experts industriels et ses conseillers techniques pour mettre sur pied des projets qui augmentent les bienfaits économiques des communautés des Premières Nations. Pour plus de renseignements, consultez FNPA.ca.

SOURCE Corporation financière Stonebridge

Pour toute question, veuillez communiquer avec : Daniel Simunac, co-PDG, Corporation financière Stonebridge, [email protected], 416-364-3001