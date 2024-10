Ce vétéran de l'industrie compte près de 25 ans d'expérience dans le milieu des placements privés de créance et de débit où il a mis sur pied et géré des portefeuilles composés de diverses catégories d'actifs à travers plusieurs cycles économiques

TORONTO, le 28 oct. 2024 /CNW/ - La Corporation financière Stonebridge (Stonebridge), chef de file parmi les sociétés de services financiers et de gestion des placements spécialisée dans les solutions privées de créance et de crédit, est heureuse d'annoncer que son co-PDG, Daniel Simunac, a été ajouté à la « Hot List » des meilleurs professionnels de l'industrie par Benefits and Pensions Monitor (BPM).

Depuis 1991, BPM fait figure d'autorité réputée dans le secteur de la gestion des placements. La liste de 2024 a été élaborée à l'issue d'un processus de recherche exhaustif qui comprend des entrevues menées par des experts objectifs, une analyse extensive du marché et une validation minutieuse des nominations. Après avoir rigoureusement examiné des centaines de nominations, M. Simunac a été reconnu comme étant un des contributeurs émérites de l'industrie du placement.

« En mon nom et celui de toute l'équipe de Stonebridge, je suis sincèrement honoré d'être reconnu parmi autant de personnes remarquables, y compris des dirigeants de sociétés d'investissement institutionnelles de premier plan telles que BCI, Beneva, CDPQ, Desjardins, IA, OMERS, UBCIM et UPP -- pour n'en nommer que quelques-unes, a déclaré Daniel Simunac, co-PDG de Stonebridge. Depuis que je suis entré au service de la société, la réponse de nos investisseurs et intervenants envers nos activités a été extrêmement positive. Mes collègues de Stonebridge et moi nous sommes engagés à livrer des résultats exceptionnels pour nos clients institutionnels, nos investisseurs et nos partenaires. »

Chris Sweeney, rédacteur en chef des rapports spéciaux de Benefits and Pensions Monitor, a par ailleurs commenté le processus de sélection en affirmant : « Grâce à sa vision et son expertise, Daniel Simunac s'est taillé une place bien méritée dans cette prestigieuse liste en tant que professionnel dévoué qui a eu un impact significatif dans le domaine des caisses de retraite et des placements institutionnels au cours des 12 derniers mois. »

À propos de Daniel Simunac

M. Simunac compte près de 25 ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles de titres de créance privés en Amérique du Nord, responsable d'équipes auprès d'institutions financières au Canada, aux États-Unis et en Europe, y compris la Financière Sun Life, la Banque TD, l'Allied Irish Bank et la Raymond James Bank.

Auparavant, M. Simunac a dirigé deux banques nouvellement arrivées au Canada qui, sous sa gouverne, ont toutes deux accru leurs actifs et figurent maintenant parmi les 25 principaux prêteurs commerciaux au pays. À ce jour dans sa carrière, il a souscrit 15 milliards $ sous forme de prêts dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie renouvelable, des soins de la santé, de l'immobilier et des entreprises.

M. Simunac a présidé la conférence sur le capital-investissement de l'Association for Corporate Growth (« ACG ») ainsi que l'Institutional Real Estate Investment Conference de l'Université Queen. Il a de plus créé la chaire et siégé à titre de président inaugural au comité des prêteurs (« Lender committee ») pour Real Property Association of Canada (« Realpac »). Il a également mis sur pied le cours de Realpac « Lending in Commercial Real Estate » qu'il donne maintenant depuis 11 ans.

M. Simunac a siégé au conseil de l'hôpital West Park de 2010 à 2019 et préside également son tournoi annuel « Tournament of Stars NBA Celebrity Charity ». Il a obtenu le prix « Outstanding Achievement Award » d'ACG Canada, le prix « Distinguished Service Award » de la Raymond James Charitable Foundation et il a été nommé « Dirigeant de l'année » par la chambre de commerce canadienne-croatienne. Vous pouvez écouter l'entrevue de M. Simunac avec BPM ici : 2024 Hot List Profile (en anglais).

Au sujet de la Corporation financière Stonebridge

Fondée en 1998, la Corporation financière Stonebridge, dont le siège social est situé à Toronto, est une société réglementée de services financiers et de gestion de placements qui offre des solutions de crédit et de créance privés à des clients des sphères publiques, privées et institutionnelles. Son financement cible des secteurs clés, soit ceux de l'infrastructure, de l'énergie renouvelable, des soins de la santé, de l'immobilier et des entreprises. Initialement cofondée avec le soutien financier des plus importantes compagnies d'assurance-vie du Canada (qui ensemble détenaient 30 % de l'entreprise), Stonebridge est devenue entièrement indépendante en 2021.

Avec un actif sous gestion et sous administration de 3,2 milliards $, Stonebridge et ses sociétés affiliées ont engagé sur une base cumulative plus de 8 milliards $ dans le cadre de financements partout au Canada (toutes les données sont en date du 30 septembre 2024). La société gère plusieurs fonds de crédit discrétionnaire, comptes gérés et autres relations de prêts pour le compte de ses partenaires financiers, parmi lesquels on retrouve nombre de compagnies d'assurance parmi les plus grandes de l'Amérique du Nord, de caisses de retraite, de gouvernements, de fondations, de banques, de caisses populaires et autres investisseurs institutionnels réglementés, locaux et étrangers. Stonebridge figure parmi les utilisateurs précoces et promoteurs assidus d'un financement durable sur le plan environnemental et socialement responsable depuis ses tout débuts il y a maintenant 25 ans de cela. Pour de plus amples renseignements, visitez : stonebridge.ca/fr/.

Au sujet de la Hot List de Benefits and Pensions Monitor

En mai 2024, Benefits and Pension Monitor a invité les professionnels de l'industrie au pays à nommer leurs dirigeants les plus exceptionnels pour la deuxième Hot List annuelle. Les sélectionnés doivent avoir œuvré dans leur domaine respectif depuis au moins 10 ans. Après avoir reçu des centaines de nominations, BPM a réduit sa liste à 40 personnalités influentes qui ont contribué à façonner le milieu axé sur les avantages sociaux, les caisses de retraite et les placements institutionnels au cours des 12 derniers mois. En passant des innovateurs qui sont à l'avant-garde des changements jusqu'aux dirigeants qui transforment le déroulement des affaires, la Hot List de cette année met en vedette la crème de l'industrie. Pour de plus amples renseignements, visitez : BenefitsandPensionsMonitor.com.

