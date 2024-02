TORONTO, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Keyvan Salehi, président et chef de la direction, STLLR Gold Inc. (« STLLR ») et son équipe se sont joints à Omar Khafagy, gestionnaire de l'accès des entreprises, Bourse de Toronto (« TSX »), afin d'ouvrir les marchés et de souligner la récente fusion de Moneta Gold Inc. (TSX: ME) et Nighthawk Gold Corp. (TSX: NHK).

STLLR Gold Inc. ouvre les marchés Lundi 12 février 2024

Par suite de cette fusion, STLLR Gold est bien placée pour émerger comme chef de file en projets d'exploitation aurifère. Deux projets miniers phares sont au cœur des activités de la société : le projet Tower Gold, à Timmins, et le projet Colomac Gold, aux Territoires du Nord-Ouest. Pour en savoir plus, visitez www./stllrgold.com/.

