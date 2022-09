MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la rentrée scolaire, le CIRANO propose aux enseignants des écoles secondaires, des cégeps et des collèges communautaires à travers tout le Canada des activités d'éducation financière fort stimulantes auxquelles ont participé des centaines de milliers d'élèves au fil des ans.

Les jeux éducatifs FinÉcoLab : pour un apprentissage ludique des concepts financiers et économiques !

Les enseignants peuvent utiliser la trousse de jeux éducatifs FinÉcoLab pour présenter à leurs élèves des concepts économiques touchant les marchés et les prix, les préférences individuelles ainsi que les choix collectifs et individuels. Un jeu FinÉcoLab transforme la classe en laboratoire expérimental basé sur l'implication des élèves dans une situation reflétant les interactions dans lesquelles s'exercent les choix financiers et économiques. L'apprentissage des concepts financiers et économiques se fait de façon efficace et amusante. Les jeux FinÉcoLab sont disponibles en ligne gratuitement (www.finecolab.com/). L'Autorité des marchés financiers est le principal partenaire du CIRANO pour les jeux FinÉcoLab.

Le cours 101 de l'investissement boursier avec le Programme Bourstad !

Le CIRANO invite également les écoles secondaires, les cégeps et les collèges communautaires à travers tout le Canada à s'inscrire au Programme Bourstad 2022-2023, lequel consiste en un ensemble d'activités d'apprentissage et de simulations boursières. Ce programme éducatif favorise l'acquisition de nouvelles connaissances en matière d'investissement responsable et de gestion de portefeuilles.

Les écoles inscrites à ce programme peuvent organiser à tout moment durant l'année scolaire des simulations privées pour leurs élèves; elles pourront également inscrire leurs élèves à la 36e édition du concours Bourstad qui se tiendra du 13 février au 14 avril 2023. On accède aux modalités d'inscription des écoles au programme Bourstad 2022-2023 en visitant le site www.bourstad.ca/.

Les simulations Bourstad se déroulent entièrement en ligne sur une plateforme qui offre des fonctionnalités à la fine pointe. Dans une simulation Bourstad, le participant agit comme conseiller en placement auprès d'un épargnant fictif, en suivant les marchés réels. L'application inclut des fonctionnalités d'encadrement pour les enseignants et responsables des simulations privées et du concours Bourstad dans les écoles. Les enseignants et les élèves participant aux simulations bénéficient d'un soutien riche et varié. Pour plus d'informations, voyez la vidéo de présentation de l'édition précédente concours.

« Renforcer la littératie économique et financière doit être une priorité pour le Québec, notamment chez les jeunes. Les données du Baromètre CIRANO 2022 montrent que ceux qui ne savent pas évaluer le niveau de risque pour l'endettement des ménages ont presque 7 fois plus de chances d'être préoccupés par les risques économiques et financiers. Ce résultat ainsi que d'autres perceptions du Baromètre en lien avec les enjeux économiques témoignent d'un besoin d'améliorer le niveau de littératie en économie des Québécois, de ce fait les jeux FinÉcoLab et le programme d'éducation financière Bourstad sont des outils tout indiqués pour répondre à ce besoin. Ces initiatives sont en lien direct avec la mission du CIRANO qui est de transférer des connaissances du monde de la théorie à celui de la pratique. »

Mme Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale du CIRANO

Retour sur le concours Bourstad 2022 et félicitations aux gagnants !

Suite au concours de simulation boursière Bourstad 2022, une cérémonie virtuelle, sous la présidence d'honneur de M. Éric Jacob, surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'Autorité des marchés financiers, a eu lieu le 24 mai dernier pour honorer les gagnants. Cette cérémonie a aussi été l'occasion d'annoncer les 6 gagnants des Prix spéciaux éducation financière de l'Autorités des marchés financiers; une bourse de 500 $ a été décernée à chacun de ces gagnants. Les candidats à ces prix spéciaux étaient invités à témoigner de bonnes ou mauvaises décisions prises tout au long de la simulation et des expériences qui représenteront, à leur avis, des apprentissages durables.

Avant la tenue de cette cérémonie de remise des prix, le jury, présidé par Me Fanie Dubuc, de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), avait délibéré et approuvé la liste des lauréats et lauréates des 103 prix et mentions du concours Bourstad 2022 Ces reconnaissances s'accompagnent de bourses totalisant près de 32 000 $.

Voici les noms des lauréats et lauréates auxquels le jury a décerné un 1er Grand prix du concours Bourstad 2022 ainsi que les gagnants des Prix spéciaux éducation financière de l'Autorité des marchés financiers.

Gestion de portefeuille

Thomas Boyer (Université de Montréal)

Farzin Brian Haghighat (Collège Jean-de-Brébeuf, secteur collégial)

Éloïse Hétu (Collège Regina Assumpta)

Naomie Rioux (Collège Bois-de-Boulogne)

Nicolas Rivard (Collège de L'Assomption)

Elodie Thiboutot (Université de Montréal)

Investissement responsable

Arafat Adjiali Boukar (Université du Québec à Montréal)

Rosalie Roberge (École secondaire internationale de Montréal)

Ariane Tremblay (Collège Bois-de-Boulogne)

Performance financière

Riyad Argoub (Université de Montréal)

Emmanuel Azzam (Collège Jean-de-Brébeuf, secteur secondaire)

Alixe Gauthier (Collège Bois-de-Boulogne)

Andrei Hulubas-Barnia (Chateauguay QC)

Élizabeth Lemay (Université Laval)

Steve Lionel (Collège Bois-de-Boulogne)

Adam Qacha (École Polytechnique)

Eliott Rabasa-Lhoret (Collège Jean-de-Brébeuf, secteur secondaire)

Performance globale

Thomas Boyer (Université de Montréal)

Jennie Chen (University of Waterloo )

Adam Moumen (École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry)

Arielle Tessier (Collège Bois-de-Boulogne)

Elodie Thiboutot (Université de Montréal)

Ariane Tremblay (Collège Bois-de-Boulogne)

Amy Wang (École secondaire internationale de Montréal)

Prix spéciaux éducation financière de l'Autorité des marchés financiers

Theresa Hanna (Collège Regina Assumpta)

William Larivée (Collège Bois-de-Boulogne)

Raymond Nguyen (École secondaire Marcellin-Champagnat)

Noémie Rioux (Collège Bois-de-Boulogne)

Nicolas Rivard (Collège de L'Assomption)

Anna Xiao (Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie)

Félicitations à tous les gagnants de prix et mentions lors de la 35e édition du concours Bourstad !

À propos du CIRANO

Le Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) est un centre de recherche multidisciplinaire, de liaison et de transfert, qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le milieu de la recherche et celui de la pratique (www.cirano.qc.ca). Le programme Bourstad est une activité du CIRANO qui reçoit des appuis de nombreux partenaires pour ce projet d'éducation financière : l'Autorité des marchés financiers, son partenaire principal, la Banque TD, CFA Montréal, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), Finance Montréal, Croesus, le Groupe TMX, Hyprasoft, le Groupe Investissement responsable et QuoteMedia. Les jeux FinÉcoLab ont été développés grâce à l'appui de l'Autorité des marchés financiers, le principal partenaire, et de 14 autres partenaires regroupés par Finance Montréal.

