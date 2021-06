Stimuler l'entrepreneuriat - Montréal annonce 1,1 M$ pour soutenir l'entrepreneuriat montréalais

MONTRÉAL, le 6 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer un financement de 1,1 M$ pour soutenir 13 projets d'entrepreneuriat portés par des organismes à but non lucratif. Les projets choisis contribueront à développer les compétences des entrepreneurs et à consolider des PME locales afin de relancer l'économie montréalaise de façon ciblée, en réduisant les inégalités exacerbées par la crise.

L'appel à projets « Agir pour l'entrepreneuriat » a été lancé en mars et visait quatre volets : la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat; le soutien des femmes entrepreneures - deux populations particulièrement touchées par la crise-; la promotion du repreneuriat, afin d'éviter la disparition d'entreprises montréalaises tout en favorisant diverses formes de relève; et l'adaptation des modèles d'affaires d'entreprises de secteurs stratégiques qui vivent des enjeux d'adaptation au contexte et aux occasions d'affaires révélées par la crise.

« Notre plan de relance donne aux entrepreneurs et aux commerçants des outils pour s'adapter à la nouvelle réalité économique, en plus de préparer la relève de demain. La pandémie de la COVID-19 a touché davantage certains groupes d'individus, notamment les femmes et les jeunes, c'est pourquoi nous avons voulu cibler ces groupes. Ce soutien financier vient répondre à des besoins réels que vivent nos entrepreneurs et futurs entrepreneurs sur le terrain, et nous entendons continuer de les appuyer là où il faut », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif.

Plusieurs PME montréalaises ont besoin d'accompagnement pour transformer leurs modèles d'affaires afin de s'adapter au contexte ou profiter de nouvelles occasions. De plus, le repreneuriat se veut une voie concrète pour garder en vie plusieurs entreprises fragilisées par la crise. La Ville s'assure d'offrir l'accompagnement et l'aide dont elles ont besoin pour soutenir leur relance.

Les projets sélectionnés :

Organisme Description du projet Montant Alloué Les programmes éducatifs JA

Québec Programme Entreprise Étudiante Outiller des mentors dans les établissements d'enseignement et la communauté. Ateliers pour faire découvrir l'entrepreneuriat et

développer des qualités entrepreneuriales « soft ».

Clientèle cible : jeunesse. 30 000 $ DESTA Black Youth Network DestaNation Creative Agency Programme pour les professionnels des communications et du design. Service conseil, développement de compétences et mentorat avec des partenaires issus des entreprises.

Accompagnement pour la réalisation des premiers contrats. Clientèle cible : jeunes issus des minorités visibles. 85 000 $ Compagnie F Programme jeunes femmes entrepreneures Explorer son potentiel entrepreneurial par un programme de 13 semaines composé de formation et coaching de groupe et individuel.

Clientèle cible : femmes de moins de 40 ans. 90 000 $ Services d'emploi pour les

jeunes ELLEver les femmes entrepreneures Catalysateur (pré accélérateur) pour l'entrepreneuriat féminin. Soutien commercial pour les entrepreneurs en démarrage dans le STEAM. Formation de 10 semaines qui inclut du mentorat, du réseautage, des cliniques en comptabilité, formation en outils digitaux et en droit. Parcours se terminant par un concours de pitch de vente. Clientèle cible : jeunes - nouveaux arrivants et minorités visibles. 25 000 $ Montréal inc Impulsion Accompagnement personnalisé pour l'adaptation de modèles d'affaires, commercialisation et recherche de financement. L'organisme a une grande expertise dans le domaine et souhaite ouvrir le service à la communauté. C'est un pilote pour faire ensuite l'intégration officiellement à son offre de services.

Clientèle cible : femmes entrepreneures. 100 000 $ Fondation Fabienne Colas Académie FFC Cinéma et leadership Plateforme artistique et culturelle qui soutient tout au long de l'année le développement de jeunes artistes et entrepreneurs culturels. Ateliers, mentorat, réseautage, planification financière, rencontres professionnelles et de marché, etc. Clientèle cible : jeunes issus de la diversité. 100 000 $ Carrefour Jeunesse-Emploi

Montréal Centre-Ville Noublood Développement de compétences entrepreneuriales pour des jeunes du milieu créatif et culturel. 6 semaines d'ateliers, connaissance du langage entrepreneurial, accompagnement. Services: conférences, coaching, formation, accompagnement. Clientèle cible : jeunes de 18-35 ans. 70 000 $ Regroupement des jeunes

chambres de commerce du

Québec (RJCCQ) L'offre rencontre la demande Sensibiliser, créer des maillages et offrir un service personnalisé 360 degrés.

Clientèle cible : la relève d'affaires montréalaise. 200 000 $ Conseil des industries

bioalimentaires de l'île de

Montréal (CIBIM) Programme de soutien aux entreprises alimentaires montréalaises Offre d'un diagnostic et d'une quinzaine d'heures d'accompagnement pour soutenir les entreprises du secteur bioalimentaire dans l'adaptation de leur modèle d'affaires 82 760 $ Meet4Impact Parcours d'impact pour les PME touristiques Parcours de formation et d'accompagnement pour les PME du secteur touristique afin de transformer leurs pratiques d'affaires. 51 500 $ Culture Montréal Alliages Accompagnement personnalisé d'une dizaine d'heures dans l'adaptation de modèles d'affaires pour les organisations en arts, culture et patrimoine. 100 000 $ Institut de tourisme et

d'hôtellerie du Québec

(ITHQ) Projet de soutien aux entrepreneurs montréalais du domaine du tourisme pour adapter leur modèle d'affaires Accompagnement pour des PME du secteur touristique dans l'adaptation de leurs modèles d'affaires 100 000 $ Entreprendre Ici Parcours Pivot Développer des outils pour l'adaptation du modèle d'affaires des commerces de détail par le biais de formations et d'accompagnement 80 000 $

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Karla Duval, Relations médias - Ville de Montréal, [email protected]