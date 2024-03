SAN FRANCISCO, le 14 mars 2024 /CNW/ -- Adyen , la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, a signé une nouvelle sous-location d'une superficie de 150 000 pieds carrés dans un immeuble de bureaux situé au 505, rue Brannan. Le bail sera prolongé jusqu'en décembre 2032, sous réserve de toutes les approbations réglementaires appropriées, et les bureaux d'Adyen couvriront les six étages de l'immeuble.

Ce nouveau bureau constituera un centre commercial et technologique dynamique pour l'équipe de plus de 300 employés de l'entreprise à San Francisco. L'espace est conçu de façon réfléchie pour favoriser la collaboration, l'innovation et un milieu de travail positif. Il est également stratégiquement situé à proximité de nombreux clients nord-américains d'Adyen qui sont également basés à San Francisco.

« Nous sommes fiers d'étendre notre présence à San Francisco en tant que membre dévoué du milieu des affaires local, a déclaré Davi Strazza, président d'Amérique du Nord, Adyen. Nous investissons en Amérique du Nord depuis plus d'une décennie, et ce bail représente nos ambitions futures et notre croissance sur le marché. Nous sommes honorés de travailler avec un si grand nombre d'entreprises américaines de premier plan, y compris McDonald's, Microsoft, Uber et Etsy, et nous nous réjouissons à l'idée d'offrir notre plateforme de technologie financière de premier ordre à encore plus d'organisations. »

Le siège social d'Adyen en Amérique du Nord se trouve à San Francisco, et l'entreprise est très présente à Chicago, à New York et à Toronto. Comme l'indiquent les derniers résultats semestriels d'Adyen, l'Amérique du Nord a connu la croissance la plus rapide de l'entreprise, ses revenus nets ayant augmenté de 27 % par rapport à l'année précédente.

Adyen a ouvert son premier bureau à San Francisco en 2012 avec une équipe internationale diversifiée, et sa présence ne cesse d'augmenter depuis. Récemment, Adyen a été nommé l'un des meilleurs endroits où travailler à San Francisco.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour aider les entreprises à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Pour en savoir plus, visitez le site Adyen.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/4592648/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Adyen : Mike Jurs, [email protected]