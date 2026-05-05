MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec la Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD), est heureux de décerner le prix Michel-Tremblay 2025 à Stephie Mazunya pour son texte Chronologies.

Stephie Mazunya remporte le prix Michel-Tremblay 2025 pour « Chronologies ». (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Ce prix, qui récompense le meilleur texte porté à la scène durant la saison précédente et qui s'accompagne d'un montant de 15 000 $, lui a été décerné par André Racette directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, lors de la cérémonie tenue en soirée au Théâtre aux Écuries, dans le cadre du Festival Jamais Lu Montréal.

Le jury a tenu à souligner la construction magistrale du récit qui, en accordant une place signifiante aux silences et aux secrets, s'avère à la fois complexe et limpide. « Avec beaucoup de doigté et de finesse, Stephie Mazunya explore l'autofiction en toute liberté, créant ainsi une mise en abyme qui n'est jamais redondante et demeure captivante tout au long du texte. En abordant sans détour, mais avec délicatesse des thèmes difficiles, comme la filiation et notre rapport à l'extrême violence, l'autrice prend une position qui, sans jamais être surplombante, nous oblige à réviser nos propres conceptions et préjugés. Chronologies est une œuvre généreuse, une véritable invitation à l'échange. »

Le jury a par ailleurs souligné la grande qualité de l'ensemble des candidatures soumises à ce prix, notamment celles des finalistes : Hoda Adra pour L'histoire de comment je me suis séparée en deux, Pénélope Deraîche-Dallaire pour Cher journal; une mutation, Étienne Lepage pour Trop humains et Éric Noël pour Ces regards amoureux de garçons altérés.

À propos de Chronologies

Muco, née et élevée au Canada, est la fille d'une réfugiée burundaise qui a fui la guerre civile. Kaneza, l'autrice, est née au Burundi dans un milieu privilégié. Sa mère, qui travaille à l'ONU, l'a envoyée à 14 ans au Canada pour faire ses études loin des conflits qui déchiraient leur région.

À travers ces histoires parallèles, qui convergent et divergent tout au long de la pièce, les deux jeunes femmes racontent leur éveil intellectuel, l'appel de l'écriture et ses questionnements, l'expérience complexe du retour au pays d'origine. Leurs récits et prises de paroles dévoilent aussi une relation mère-fille aux multiples variables et aux douloureuses inconnues. Ainsi surgira Antoinette, la mère de l'autrice, dont la parole révèlera la jeune femme qu'elle a été, qui a dû elle-même confronter ses désirs avec ce que l'on attendait d'elle et faire ce choix difficile comme mère, poussée par la violence du monde.

Chronologies, publié aux Éditions du Remue-Ménage, est une création du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui (CTD'A) et d'UBU compagnie de création. La pièce a été présentée à la salle Michelle-Rossignol du CTD'A du 7 avril au 3 mai 2025.

À propos de la lauréate

Stephie Mazunya est une comédienne et autrice canadienne d'origine burundaise. Diplômée de l'École nationale de théâtre du Canada en 2019, elle développe depuis une pratique artistique pluridisciplinaire allant du théâtre à l'écran, en passant par l'écriture.

Active aussi bien sur scène que sur les écrans, elle a participé à plusieurs productions théâtrales, tant comme interprète que comme autrice. À la télévision, elle s'est illustrée dans diverses séries québécoises. Sur le web, elle a marqué les esprits en incarnant Fatou dans la deuxième saison de Moi, j'habite nulle part, un rôle qui lui a valu une nomination aux Prix Gémeaux en 2023.

Comme autrice, Stephie est coautrice des recueils Ma première fois et 21 Black Futures, ainsi que des pièces S'enjailler (Prix Nouvel Apport - Metropolis Bleu) et Chronologies, toutes deux lauréates du Prix du public du CTD'A.

En parallèle du développement de la websérie Sans transit et de projets d'écriture pour la télé et le théâtre, Stephie Mazunya signe également des textes dans Le Devoir.

À propos du prix Michel-Tremblay et de la Fondation du CEAD

Le Prix Michel-Tremblay 2025

Créé en 2009 par la Fondation du CEAD, le prix Michel-Tremblay contribue à la reconnaissance de l'écriture dramatique de langue française au Québec en récompensant l'excellence d'un texte porté à la scène durant la saison précédente. En plus de souligner la qualité artistique du texte primé, il offre à la personne lauréate divers moyens de promotion de son œuvre et de son parcours.

Pour cette 16e édition, la personne lauréate du prix Michel-Tremblay 2024-2025 a reçu une bourse de 15 000 $, offerte par le Conseil des arts et des lettres du Québec en collaboration avec la Fondation du CEAD et M. Michel Tremblay.

La Fondation du CEAD

Créée en 1985 par le Centre des auteurs dramatiques, la Fondation du CEAD a pour mission de favoriser le développement des écritures théâtrales et de mettre en valeur les réalisations et les réussites des auteur(-trice)s du Québec et des francophonies canadiennes afin de les faire rayonner auprès de différents publics.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Pour en savoir plus sur le prix Michel-Tremblay :

https://www.fondationducead.com/prix-michel-tremblay

Pour en savoir plus sur le CALQ

https://www.calq.gouv.qc.ca

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Sources : Sabrina Herren, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]; Annabelle Bureau, Responsable des communications, Centre des auteurs dramatiques (CEAD), [email protected], 514 288-3384 poste 228