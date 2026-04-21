QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est fier d'annoncer une bonification importante de ses prix, dont la valeur passe de 10 000 $ à 15 000 $. Cette augmentation témoigne d'un engagement concret visant à mieux reconnaître la contribution essentielle des artistes à la vitalité culturelle, sociale et identitaire du Québec.

Le CALQ bonifie ses prix et amplifie le rayonnement des artistes partout au Québec. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Le CALQ s'associe par ailleurs au journal Le Devoir afin d'offrir aux lauréates et aux lauréats des Prix du CALQ -- Artiste de l'année en région une campagne publicitaire à l'échelle nationale. Ce partenariat permettra de faire rayonner leur démarche artistique auprès d'un public élargi.

Chaque année, le CALQ décerne 25 prix à des artistes et à des organismes sélectionnés par des jurys de pairs, afin de souligner et de célébrer l'excellence artistique, dans la diversité des disciplines et dans l'ensemble des régions du Québec. En rehaussant la valeur financière de ces distinctions, le CALQ réaffirme son engagement envers les créatrices et les créateurs, en leur offrant une reconnaissance mieux arrimée aux réalités actuelles de la pratique artistique.

Prix du CALQ -- Artiste de l'année en région

Les Prix du CALQ -- Artiste de l'année sont remis dans chacune des régions du Québec afin de souligner l'excellence artistique et littéraire, ainsi que l'implication des artistes au sein de leur communauté. Ils sont décernés en collaboration avec les Conseils régionaux de la culture et d'autres partenaires locaux lors d'événements de reconnaissance tenus dans leur milieu. À Montréal, le prix est consacré à la relève et vise à mettre en valeur l'excellence d'une œuvre récente.

Dans le cadre du partenariat avec Le Devoir, les artistes récipiendaires bénéficieront d'une campagne publicitaire dans les pages du quotidien ainsi que sur son site web. Cette visibilité nationale vient s'ajouter à celle déjà offerte par le CALQ, notamment par un placement publicitaire dans un média hebdomadaire local. Ces initiatives contribueront à renforcer la présence des artistes dans l'espace public et à faire circuler leurs œuvres et leurs démarches sur l'ensemble du territoire québécois.

Prix disciplinaires ou dans un champ d'intervention particulier

Le CALQ remet également huit prix disciplinaires ou liés à des champs d'intervention spécifiques. En s'associant à des organismes rassembleurs et représentatifs de leur secteur d'activité, le CALQ reconnaît le talent remarquable d'artistes, d'écrivaines, d'écrivains et d'organismes dont les réalisations se distinguent par leur qualité et leur portée.

Citations

« Les artistes jouent un rôle essentiel dans la construction de notre imaginaire collectif. En rehaussant la somme associée aux prix de 50 % et en établissant ce nouveau partenariat avec Le Devoir pour offrir une plus grande visibilité aux artistes, nous souhaitons poser un geste clair et inspirant : celui de reconnaître pleinement leur engagement, leur créativité et leur contribution au rayonnement de la culture québécoise. » -- Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ

-- Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ

« Le Devoir est heureux de s'associer au CALQ pour faire briller davantage le travail des artistes qui enrichissent nos régions. Ces créatrices et créateurs transforment notre paysage culturel et nourrissent notre démocratie par leur regard singulier sur le monde. En leur offrant une visibilité sur nos plateformes, nous espérons multiplier les occasions pour le public de découvrir la force et la diversité de la création québécoise. » -- Brian Myles, directeur du Devoir

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner.

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Annexe

LISTE DES PRIX ET RECONNAISSANCES

Prix du CALQ en région

Dans toutes les régions du Québec, à l'exception de Montréal, le CALQ remet le prix Artiste de l'année, en collaboration avec les conseils régionaux de la culture :

Mauricie (en collaboration avec Culture Mauricie)

Îles-de-la-Madeleine (en collaboration avec Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine)

Abitibi-Témiscamingue (en collaboration avec le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue)

Montérégie (en collaboration avec Culture Montérégie)

Gaspésie (en collaboration avec Culture Gaspésie)

Laval (en collaboration avec Culture Laval)

Lanaudière (en collaboration avec Culture Lanaudière)

Bas-Saint-Laurent (en collaboration avec Culture Bas-Saint-Laurent)

Nord-du-Québec (en collaboration avec Avataq et L'Administration régionale Baie-James)

Capitale-Nationale (en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches)

Chaudière-Appalaches (en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches)

Centre-du-Québec (en collaboration avec Culture Centre-du-Québec)

Côte-Nord (en collaboration avec Culture Côte-Nord)

Laurentides (en collaboration avec Culture Laurentides)

Outaouais (en collaboration avec Culture Outaouais)

Saguenay-Lac-Saint-Jean (en collaboration avec Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Estrie (en collaboration avec Culture Estrie)

Prix du CALQ -- Œuvre de la relève à Montréal (en collaboration avec Culture Montréal)

Prix du CALQ dans une discipline artistique ou un champ d'intervention

Prix Opus du compositeur ou de la compositrice de l'année (en collaboration avec le Conseil québécois de la musique)

Prix des libraires, catégorie Roman-Nouvelles-Récit québécois (en collaboration avec l'Association des libraires du Québec)

Prix Artiste dans la communauté en collaboration avec le réseau Les Arts et la Ville

Prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique (en collaboration avec Les Prix de la Danse de Montréal)

Prix Michel-Tremblay (en collaboration avec le CEAD)

Prix du CALQ pour la meilleure tournée à l'international (en collaboration avec CINARS, remis aux deux ans)

Prix du CALQ pour la meilleure œuvre circassienne (en collaboration avec En Piste)

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]