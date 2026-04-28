MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de remettre un montant de 15 000 $ à l'écrivaine Maude Jarry, lauréate du Prix des libraires du Québec 2026 dans la catégorie Roman|Nouvelles|Récit - Québec, pour son livre La mère des larves, paru aux Éditions de Ta Mère. Le prix lui a été remis hier soir par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, à l'occasion du gala du Prix des libraires du Québec 2026, organisé par l'Association des libraires du Québec, au Théâtre Paradoxe, à Montréal.

Maude Jarry remporte le Prix des libraires, catégorie Roman-Nouvelles-Récit (Québec) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Alors que l'actualité bouleverse plusieurs de nos repères, la littérature continue de s'imposer à la fois comme refuge, mais surtout comme espace de dialogue et de réflexion. Le CALQ est fier de s'associer pour une 21e année au Gala du Prix des libraires pour célébrer les œuvres marquantes de nos écrivains et écrivaines. Félicitations à Maude Jarry, lauréate dans la catégorie Roman|Nouvelles|Récit - Québec qui nous a offert cette année un premier roman audacieux et percutant. »

-Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ

À propos de La mère des larves

Dans la vie de Sarah, tout part en vrille : son chum l'a laissée parce qu'il voulait des bébés, les chats l'attaquent sans raison, sa mère tente par tous les moyens de la convaincre de procréer et des douleurs abdominales atroces la frappent sans prévenir. Elle a beau répéter aux médecins qu'elle souffre, personne ne la prend au sérieux, jusqu'à ce qu'on lui découvre un mal envahissant qui pourrait bien, par un détour sinistre du destin, exaucer son souhait d'être stérile...

Tragi-comédie d'horreur, La mère des larves explore les façons que les femmes ont de se soutenir et de se guérir quand le paternalisme médical les abandonne. (Source : Les Éditions de Ta Mère)

À propos de Maude Jarry

Maude Jarry est une autrice, poétesse et librettiste basée à Montréal. Elle a étudié la littérature et le cinéma à l'Université de Montréal et est diplômée en thanatologie. Dans sa pratique d'écriture, elle s'intéresse à l'intime, au corps, à la mort, à la psychologie et aux sciences naturelles. La mère des larves est son premier roman.

Finalistes

Les finalistes dans cette catégorie pour l'édition 2026 sont : Simon Brousseau pour Foule monstre (Héliotrope), Alexie Morin pour La maison du rang Lynch (Le Quartanier), Myriam de Gaspé pour L'embouchure (Les Herbes rouges).

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Prix des libraires du Québec

Créé en 1994, le Prix des libraires du Québec joue un rôle important de reconnaissance de la littérature et de promotion de la lecture. Il fait reconnaître le rôle du libraire, qui consiste à guider et à stimuler son client sur le terrain de la curiosité, de la connaissance et de la culture en général et il encourage la fréquentation des librairies. Cette célébration annuelle, organisée par l'Association des libraires du Québec, se veut un hommage aux auteurs et autrices, dont l'œuvre a marqué l'imaginaire des libraires au cours de l'année par son originalité et sa qualité littéraire. Le volet adulte du prix compte quatre catégories : Roman|Nouvelles|Récit, Bande dessinée, Essai et Poésie.

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SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Sabrina Herren, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]