Alexandra Boilard-Lefebvre reçoit le Prix du CALQ - Œuvre de la relève à Montréal

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Montréal et le journal Le Devoir, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Œuvre de la relève à Montréal à l'autrice Alexandra Boilard-Lefebvre pour son roman Une histoire silencieuse. Ce prix, assorti d'un montant de 15 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, lors de la soirée HORIZONS | Prix de la relève en art, philanthropie et gestion culturelles + Prix de carrière, produite par Culture Montréal, en collaboration avec la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal et la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM).

Alexandra Boilard-Lefebvre remporte le Prix du CALQ - Œuvre de la relève à Montréal pour son roman Une histoire silencieuse (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Le jury a été captivé par Une histoire silencieuse, un roman remarquable qui se distingue par la grande qualité de l'écriture d'Alexandra Boilard-Lefebvre. Le sujet, tout comme l'absence de l'héroïne, continue de nous hanter longtemps après la lecture. À travers une recherche formelle menée avec audace et maîtrise, l'autrice signe une véritable enquête, sensible et minutieuse, qui jette un éclairage sur une vie qui autrement serait demeurée anonyme. La portée internationale de l'œuvre et l'accueil remarquable qu'elle a reçu laissent entrevoir le meilleur pour la suite de son parcours littéraire. » -- Extrait des commentaires du jury du CALQ

Une histoire silencieuse

Thérèse, sur les photographies, semble ailleurs, le regard absent. On dirait qu'elle retient son souffle, protégeant un secret ou ravalant un cri. Depuis plus d'un demi-siècle, Thérèse Lefebvre, née Larin, est disparue et on n'a plus jamais reparlé de tout ça. Alexandra Boilard-Lefebvre, sa petite-fille, souhaite pourtant redonner corps à cette femme qu'elle n'a pas connue, la matérialiser. Elle enquête, elle retrace, elle enregistre et retranscrit, pour remplir les trous de l'histoire. Elle écrit les joies et le drame de cette jeune femme qui, comme tant d'autres housewives des décennies d'après-guerre, a vu ses aspirations englouties dans le confort de banlieues uniformes.

Une histoire silencieuse est l'aboutissement d'un attentif travail de mémoire au plus près des surgissements fantomatiques du passé, et la silhouette de Thérèse apparaît progressivement parmi les mots et les souvenirs, dans la scansion des voix et la blancheur des images. (Source : La Peuplade)

À propos de la lauréate

Alexandra Boilard-Lefebvre est autrice et travailleuse culturelle. Œuvrant dans le milieu artistique montréalais depuis près de douze ans, elle a collaboré à la production et à la création d'une vingtaine de projets théâtraux, cinématographiques et sonores. Depuis 2024, elle est directrice générale de l'organisme Vidéographe.

Sa pratique artistique est nourrie par le dialogue entre les genres et les disciplines, par la recherche et par l'expérimentation. Une histoire silencieuse est son premier roman.

Finalistes

Naomi

Naomi était en nomination pour son album RnB francophone Un coin sombre pour danser, paru le 10 octobre 2024. Dans ses compositions, Naomi s'inspire des airs estivaux caribéens, qu'elle pimente au gré de ses influences pop. L'album aborde avec une grande sincérité des thèmes universels comme le désir, la liberté, la vulnérabilité ou la résilience, reflétant le langage et les émotions de sa génération.

Ariane Racicot

Ariane Racicot était en nomination pour son album Danser avec le feu, un corpus de jazz moderne à la fois fougueux et raffiné, qui se distingue par la richesse de ses textures et l'originalité de son langage musical. Ce deuxième opus de la pianiste et compositrice jazz, lancé en février 2025, mélange des styles tels que le jazz fusion et le latin, tout en intégrant des influences de la musique classique, métal et du rock progressif.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Montréal

Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen et toute citoyenne reconnaissant le rôle fondamental de la culture dans l'essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d'intervention dont la mission est d'ancrer la culture au cœur du développement de Montréal. L'organisme est reconnu comme un conseil régional de la culture par le ministère de la Culture et des Communications.

Liens :

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram

Facebook | LinkedIn | Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source: Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800 608-3350, [email protected]; Renseignements: Andréanne Godon, Conseillère principale aux communications, Culture Montréal, 514 845-0303, poste 3172, [email protected]