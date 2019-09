Stéphanie Vallée se joint à l'équipe de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Geneviève Mottard, présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec, est fière d'annoncer la nomination de Me Stéphanie Vallée à titre de Conseillère stratégique, législation et réglementation.

À ce titre, Me Vallée sera responsable d'élaborer et d'exécuter la stratégie globale liée à la législation et la réglementation afférentes à la profession de CPA. Elle maintiendra les relations avec les parties prenantes du système professionnel, les autorités de réglementation et les différents partenaires.

Avocate de formation, députée de la circonscription de Gatineau pendant plus de 10 ans, ex-ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Me Vallée se verra confier des dossiers porteurs pour l'avenir de la profession comptable. Sa grande connaissance du milieu parlementaire, sa formation et son expertise en font une candidate de choix pour mener à bien les projets législatifs de l'Ordre, qui a pour mission de protéger du public, d'accompagner ses membres et de faire rayonner la profession.

« J'accepte avec enthousiasme ce nouveau défi professionnel qui me permettra de collaborer une fois de plus avec des instances vouées à la protection du public. Je suis très heureuse de me joindre à une organisation reconnue pour son dynamisme et son rayonnement dans l'univers professionnel au Québec comme au Canada. De cette façon, j'ai la conviction de pouvoir poursuivre mon propre objectif de contribuer, bien humblement, à faire avancer la société québécoise », a déclaré Me Vallée.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 40 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

