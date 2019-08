Stephanie Chan porte-drapeau de l'Équipe parapanaméricaine canadienne pour la cérémonie d'ouverture de Lima 2019

« Je félicite Stephanie pour cet honneur bien mérité », s'exclame Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Lima 2019. « Depuis plusieurs années, elle est une force du para tennis de table au Canada. Modèle par excellence de travail acharné, de persévérance et de dévouement, elle est une merveilleuse ambassadrice pour le parasport et je sais que toute l'équipe se fait une joie d'être représentée par elle. »

Stephanie est l'une des meilleures joueuses de tennis de table dans la catégorie 7 et elle sera à la tête de l'équipe des cinq athlètes canadiens de la discipline. La médaille d'or qu'elle a remportée à Toronto 2015 lui a permis de se qualifier pour Rio 2016 où elle a terminé au pied du podium avec une quatrième position lors de ses premiers Jeux paralympiques. Les Jeux de Lima 2019 sont la quatrième participation aux Jeux parapanaméricains de l'athlète de 62 ans. Elle est montée sur le podium de chacun des tournois précédents (une médaille d'or, deux d'argent et une de bronze).

« J'ai hâte d'entrer dans le stade avec l'équipe. Dans ma tête, je suis là pour montrer comment bien jouer et travailler fort, mais aussi pour faire la preuve que l'âge n'a pas d'importance. C'est un privilège et j'espère passer de beaux moments et que l'on comprendra que si je suis capable, tout le monde l'est », confie la joueuse de para tennis de table.

Originaire de Vancouver, elle est actuellement neuvième raquette au monde et deuxième raquette des Amériques. Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 sont déjà commencés pour Stephanie, le tournoi de para tennis de table étant le premier sport en compétition. L'épreuve individuelle sera disputée du 22 au 24 août et le tournoi par équipe, du 25 au 27 août.

Stephanie portera l'unifolié pour la cérémonie d'ouverture le vendredi 23 août à 19 h heure locale de Lima / 20 h HE. Elle est présentée sur la page Facebook du CPC, sur le service de diffusion gratuit CBC Gem, sur cbcsports.ca, sur l'application CBC Sports pour iOS et Android et sur l'application Radio-Canada Sports et sur radio-canada.ca/sports .

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019 se déroulent du 23 août au 1er septembre et l'équipe canadienne prend part aux épreuves de 13 sports.

