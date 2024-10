Stéphan La Roche prend les rênes du Musée d'art contemporain de Montréal

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est très heureux d'accueillir son nouveau directeur général, M. Stéphan La Roche. Homme de projets et de partenariats, familier des chantiers d'envergure, engagé dans la collectivité, passionné d'art contemporain et gestionnaire émérite, Stéphan La Roche possède tous les atouts pour mener à bien la transformation architecturale et institutionnelle en cours du MAC, jusqu'à sa réouverture à la Place des Arts et au-delà.

Stéphan La Roche / Crédit photo :& Marc-Antoine Charlebois/MAC (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal) Jennifer Dorner, Stéphan La Roche et Claudie Imbleau-Chagnon / Crédit photo :& Marc-Antoine Charlebois/MAC (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

Claudie Imbleau-Chagnon, présidente du conseil d'administration du MAC, exprime toute sa confiance dans cette nomination : « Nous sommes ravis d'accueillir Stéphan La Roche au poste de directeur général du Musée d'art contemporain de Montréal. Sa vision novatrice et son expertise en gestion d'institutions muséales de premier plan seront des atouts précieux pour notre Musée en cette période de transformation. Nous sommes convaincus qu'il saura mener le MAC vers de nouveaux sommets. »

Avant de se joindre au MAC, Stéphan La Roche était président-directeur général du Musée de la civilisation (MCQ) depuis 2015. Il y a traversé avec brio les années de pandémie, pilotant une grande transformation numérique qui lui a permis de renouer avec le succès dès la réouverture. Sous sa gouverne, le MCQ a battu des records historiques de fréquentation, a assaini sa situation financière et est devenu un leader numérique du milieu culturel. Avocat de formation, Stéphan La Roche a également été président-directeur général et membre du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec, directeur général du Palais Montcalm, à la direction générale de la Capitale-Nationale de la SODEC et directeur des services culturels de la Délégation générale du Québec à Paris.

Citations

« Les prochaines années au MAC seront marquées par notre volonté de remplir pleinement notre rôle de plus grand et de plus important musée d'art contemporain du Canada, d'être une force transformatrice, un lieu vivant et rassembleur, une plateforme d'échanges et de dialogue avec les publics en phase avec l'évolution de société. J'ai la conviction que je peux guider l'équipe dans la concrétisation de cette ambition, et engager tant le milieu des arts que les diverses communautés à nos côtés. » - Stéphan La Roche, nouveau directeur général

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'accueille Stéphan La Roche. Son expérience et son dynamisme arrivent à un moment charnière pour le MAC, alors que nous transformons nos espaces physiques tout en renforçant notre rôle pour répondre aux réalités actuelles. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec lui pour concrétiser ces projets ambitieux. » - Jennifer Dorner, directrice générale adjointe

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. Le MAC à Place Ville Marie offre également une vaste gamme de services éducatifs, d'ateliers de création et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

