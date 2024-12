La coentreprise construira une toute nouvelle usine de batteries lithium-fer-phosphate (LFP) sur le site de Stellantis à Saragosse, en Espagne

La production devrait commencer à la fin de 2026 et pourrait atteindre une capacité de 50 GWh

pourrait atteindre une capacité de 50 GWh Stellantis s'engage à proposer des véhicules électriques accessibles, dans le cadre de son plan stratégique Dare Forward 2030, en s'appuyant sur sa stratégie de double chimie

L'usine permettra à CATL de mieux répondre aux besoins de ses clients en matière de technologies de pointe pour les batteries et de soutenir les ambitions mondiales en matière de climat

AMSTERDAM, 11 décembre 2024 /CNW/ - Stellantis et CATL annoncent avoir conclu un accord pour investir jusqu'à 4,1 milliards d'euros dans la création d'une coentreprise pour la construction, à grande échelle, d'une usine européenne de batteries lithium-fer-phosphate (LFP) sur le site de Saragosse, en Espagne. Conçue pour être entièrement neutre en carbone, l'usine de batteries sera mise en place en plusieurs phases et plans d'investissement.

Prévue pour débuter sa production d'ici la fin 2026 sur le site de Stellantis à Saragosse, en Espagne, l'usine pourrait atteindre une capacité allant jusqu'à 50 GWh, en fonction de l'évolution du marché électrique en Europe et du soutien continu des autorités espagnoles et de l'Union européenne. La coentreprise à 50/50 entre CATL et Stellantis renforcera l'offre de LFP de Stellantis, la meilleure de sa catégorie en Europe, permettant au constructeur automobile de proposer davantage de voitures particulières, de crossovers et de SUV électriques de qualité, durables et abordables dans les segments B et C, avec des autonomies intermédiaires.

En novembre 2023, Stellantis et CATL ont signé un d'accord stratégique (MOU) pour l'approvisionnement local en cellules et modules de batterie LFP pour la production de véhicules électriques en Europe. Ils ont également établi une collaboration à long terme sur deux axes stratégiques : Elaborer une feuille de route technologique ambitieuse pour soutenir les véhicules électriques (BEV) avancés de Stellantis et identifier des opportunités pour renforcer davantage la chaîne de valeur des batteries.

« Stellantis s'engage pour un avenir décarboné, en adoptant toutes les technologies de batteries avancées disponibles afin d'offrir à nos clients des véhicules électriques compétitifs », a déclaré John Elkann, Chairman de Stellantis. « Cette importante coentreprise avec notre partenaire CATL apportera une production de batteries innovante sur un site de fabrication déjà reconnu comme un leader en matière d'énergie propre et renouvelable, contribuant ainsi à une approche durable à 360 degrés. Je tiens à remercier tous les acteurs impliqués pour avoir rendu l'annonce d'aujourd'hui possible, y compris les autorités espagnoles pour leur soutien continu. »

« La coentreprise a permis à notre partenariat avec Stellantis d'atteindre de nouveaux sommets, et je suis convaincu que notre technologie de batteries de pointe et notre savoir-faire opérationnel exceptionnel, combinés à l'expérience de Stellantis, forte de plusieurs décennies dans la gestion d'activités locales à Saragosse, garantiront une réussite majeure dans l'industrie », a déclaré Robin Zeng, Chairman et CEO de CATL. « L'objectif de CATL est de rendre la technologie zéro carbone accessible dans le monde entier, et nous sommes impatiens de coopérer avec nos partenaires à l'échelle mondiale grâce à des modèles de collaboration plus innovants. »

CATL apporte à l'Europe une technologie de pointe en matière de fabrication de batteries grâce à ses deux usines déjà opérationnelles en Allemagne et en Hongrie. Le site en Espagne renforcera ses capacités pour soutenir les objectifs climatiques de ses clients, confirmant ainsi son engagement à faire progresser la mobilité électrique et les efforts de transition énergétique en Europe et sur le marché mondial.

Stellantis adopte une approche à double chimie - nickel manganèse cobalt (NMC) et lithium-fer-phosphate (LFP) - pour répondre aux besoins de tous ses clients tout en explorant des technologies innovantes pour les cellules et les packs de batteries. Stellantis est en bonne voie de devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2038, tous champs d'application confondus, avec un pourcentage de compensation des émissions résiduelles à un seul chiffre.

La transaction devrait être finalisée au cours de l'année 2025, sous réserve des conditions réglementaires habituelles.

