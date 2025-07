Le projet couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries, de l'extraction et du traitement du nickel aux matériaux, à la fabrication et au recyclage des batteries.

Il devrait créer 8 000 emplois et générer 35 000 emplois indirects lorsqu'il aura atteint sa pleine capacité opérationnelle.

Cette étape importante accélère considérablement les objectifs de neutralité carbone de l'Indonésie pour 2060.

KARAWANG, Indonésie, le 1er juill. 2025 /CNW/ - Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co., Ltd. (CBL), une filiale de Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd (Brunp), en partenariat avec PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) et Indonesia Battery Corporation (IBC), a officiellement lancé ce dimanche le projet d'intégration de batteries en Indonésie dans la nouvelle ville industrielle de Karawang (KNIC), dans la province de Java occidental, en Indonésie. Brunp est une filiale de Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL).

S'étendant sur plus de 2 000 hectares, le projet d'intégration de batteries en Indonésie, avec un investissement prévu de près de 6 milliards de dollars, couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries, y compris l'extraction et le traitement du nickel, les matériaux pour batteries et le recyclage des batteries dans le parc industriel FHT de Halmahera Est, dans la province de Maluku Nord, ainsi que la fabrication de batteries dans la KNIC et l'Artha Industrial Hill (AIH) de Karawang, dans la province de Java occidental.

L'usine de batteries de Karawang aura une capacité annuelle de 6,9 GWh dans sa première phase. En s'appuyant sur l'expérience de CATL en matière de Lighthouse Factory et d'Extreme Manufacturing, l'usine garantira une production efficace de cellules et de modules de batteries de haute qualité afin d'accélérer les efforts en matière de mobilité électrique et de transition énergétique en Indonésie et dans le monde.

L'autre élément clé du projet est la mise en place du premier système circulaire d'énergie renouvelable en Indonésie, avec des activités d'extraction et de traitement du nickel, de fabrication de matériaux pour batteries et de recyclage de batteries dans le parc industriel FHT. Ce projet historique utilisera des technologies de pointe et des énergies renouvelables pour atteindre une consommation d'énergie ultra-faible, ce qui permettra d'améliorer la rentabilité et de régénérer des matériaux de batterie à haute valeur ajoutée avec un taux de récupération des métaux supérieur à 95 %. Une fois pleinement opérationnelle, l'installation devrait produire 142 000 tonnes de nickel et 30 000 tonnes de matériaux cathodiques par an, et sera capable de traiter environ 20 000 tonnes de batteries recyclées.

Ce projet, le plus grand du genre en Asie du Sud-Est, démontre clairement l'engagement de l'Indonésie en faveur de la promotion des énergies durables, a déclaré Prabowo Subianto, président de la République d'Indonésie, lors de la cérémonie d'inauguration à Karawang. Il a également exprimé son enthousiasme à l'idée de s'associer à des acteurs mondiaux pour mettre en place un écosystème industriel durable dans le domaine des batteries.

En intégrant verticalement l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries, le projet Indonesia Battery Integration Project constitue un exemple fort de développement industriel durable et circulaire, établissant une nouvelle référence en matière de collaboration industrielle internationale. Il devrait créer 8 000 emplois directs et générer 35 000 emplois indirects lorsqu'il aura atteint sa pleine capacité, et contribuera de manière conséquente à l'objectif de neutralité carbone de l'Indonésie pour 2060.

Cette inauguration marque une étape importante dans l'avancement du projet Indonesia Battery Integration Project, qui renforcera encore la présence mondiale de CATL, assurera la résilience de l'approvisionnement en matières premières et favorisera la circularité mondiale des batteries.

