CHENGDU, Chine, le 23 juin 2025 /CNW/ - Récemment, Robin Zeng, président et chef de la direction de Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), a prononcé un discours lors de la deuxième conférence Belt and Road sur les échanges scientifiques et technologiques. Au cours de son discours, M. Zeng a détaillé l'engagement de CATL envers la collaboration ouverte et le développement mutuellement bénéfique à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur le renforcement des économies émergentes.

M. Zeng a souligné la volonté de CATL de favoriser une coopération industrielle approfondie et de partager ses technologies de pointe pour accélérer la transition énergétique mondiale. « Il existe de nombreuses façons de coopérer, a déclaré M. Zeng. CATL est prête à co-construire des usines, à former des coentreprises et à conclure des accords commerciaux sur les licences technologiques. » Cet esprit de collaboration est au cœur de la stratégie de CATL visant à bâtir des écosystèmes localisés et à soutenir ses partenaires du monde entier dans leur parcours vers la carboneutralité.

Soulignant les possibilités importantes en matière d'électrification des transports, CATL a noté le rythme rapide de la croissance du marché des VE dans des pays comme la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. CATL poursuit activement des partenariats dans la région, à l'image de sa collaboration avec Arun Plus en Thaïlande pour fournir des batteries et soutenir l'ambition du pays de devenir la plaque tournante des VE en Asie du Sud-Est; et le développement conjoint d'une chaîne de valeur industrielle complète -- de l'exploitation minière au recyclage -- afin de localiser l'écosystème des VE en Indonésie.

Au-delà des transports, les solutions complètes de technologie carboneutre de CATL englobent des systèmes de stockage d'énergie novateurs qui sont essentiels pour libérer le plein potentiel de l'énergie renouvelable. Ses systèmes de stockage en réseau permettent l'émergence de microréseaux indépendants, qui sont essentiels pour les régions éloignées et les sites industriels. Un exemple notable est le système de batteries de stockage d'énergie de 19 GWh qui alimente le centre de données écologique « AI + Zero-Carbon » de Masdar aux Émirats arabes unis.

Pour promouvoir la circularité des batteries à l'échelle de la société, CATL prévoit de déployer 1 000 stations Choco-Swap d'ici 2025. L'empreinte s'étend à la RAS de Hong Kong et à la RAS de Macao, et la construction de la première station Choco-Swap de Hong Kong est officiellement en cours. À moyen terme, CATL vise à établir 10 000 stations en collaboration avec des partenaires automobiles. De plus, la technologie avancée de recyclage des batteries de CATL, qui a traité 130 000 tonnes de batteries usagées l'an dernier, souligne son engagement ferme en faveur de l'économie circulaire.

M. Zeng a également abordé le concept de la « décarbonisation industrielle », expliquant qu'il s'agit de la transformation des industries traditionnelles à forte consommation d'énergie grâce à de nouvelles solutions énergétiques, comme l'utilisation de l'hydrométallurgie pour réduire les émissions de carbone. Cette approche, combinée à l'« industrialisation des énergies nouvelles », vise à créer de nouveaux moteurs de croissance économique et de nouvelles voies de transformation écologique, particulièrement pertinents pour les pays à la recherche de modernisation industrielle et de développement durable.

La stratégie de CATL consiste à favoriser un réseau de production mondial pour assurer l'approvisionnement et le développement du marché dans le monde entier, comme en témoignent ses investissements majeurs dans la fabrication européenne, y compris la plus grande base de batteries d'Europe en Hongrie et une nouvelle usine en Espagne avec Stellantis. Ces initiatives sont conçues pour intégrer étroitement CATL aux chaînes régionales de l'industrie des énergies nouvelles, améliorant ainsi la valeur locale et les progrès technologiques.

Avec plus de 43 000 brevets et près de 20 milliards de yuans investis chaque année dans la recherche et le développement sur les batteries, CATL continue d'innover dans les matériaux de batteries, les systèmes chimiques et au-delà. En 2024, CATL s'est classée au deuxième rang parmi toutes les entreprises chinoises pour les demandes de brevets à l'étranger.

« En tant que chef de file mondial en matière d'innovation et de technologie, CATL souhaite collaborer avec les milieux d'affaires et les communautés scientifiques de tous les pays partenaires internationaux, a conclu M. Zeng. Nous sommes impatients de contribuer, pour les nouvelles énergies de l'humanité, pour le développement durable de l'humanité et pour la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité! »

L'inscription récente de CATL à la Bourse de Hong Kong démontre une fois de plus son intégration plus poussée aux marchés financiers mondiaux, offrant une plateforme essentielle pour soutenir sa capacité de production croissante, son réseau de fournisseurs et son bassin de talents, afin de favoriser une coopération plus diversifiée avec les partenaires internationaux pour un avenir carboneutre. L'entreprise vise à ce que ses usines soient carboneutres cette année et s'engage à atteindre la carboneutralité dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement en batteries d'ici 2035.

