LONDRES, 27 juin 2025 /CNW/ - Lors de la Semaine de l'action contre le climat à Londres, CATL et la Fondation Ellen MacArthur ont partagé leur ambition d'accélérer la transition vers une économie circulaire des batteries, selon laquelle la production de nouvelles batteries doit être dissociée de l'utilisation de matières premières vierges. Cela permettra de bâtir un avenir où l'accès, la résilience et la durabilité vont de pair, et où la croissance n'est plus liée à l'extraction.



Depuis la formation de leur partenariat stratégique au début de l'année, CATL et la Fondation Ellen MacArthur travaillent ensemble pour déterminer comment les principes de l'économie circulaire peuvent être appliqués à l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries. Cette ambition commune constitue un point de départ, une ligne directrice, pour la collaboration et l'innovation qui doivent suivre. Elle vise à guider non seulement CATL, mais aussi une large communauté d'acteurs mondiaux qui cherchent à repenser le système pour assurer son succès à long terme.

Cette ambition a été présentée par Jiang Li, vice-président et secrétaire du conseil d'administration de CATL, lors d'une table ronde de haut niveau organisée par la Fondation Ellen MacArthur. Les participants ont examiné comment les parties prenantes issues de la recherche, de l'industrie et des pouvoirs publics peuvent travailler ensemble pour concrétiser cette ambition et identifier les moyens nécessaires pour y parvenir à grande échelle.

Pour aider à concrétiser cette vision, CATL a présenté un objectif directeur : d'ici 20 ans, 50 % de la production de nouvelles batteries pourrait être dissociée des matières premières vierges. Il s'agit d'un objectif à long terme qui guidera la manière dont nous explorerons les modèles circulaires, développerons des partenariats et investirons dans l'innovation tout au long de la chaîne de valeur.

Jiang Li a souligné que l'économie circulaire ouvrira de nouvelles perspectives économiques et créera des valeurs environnementales et sociales. D'ici 2040, le marché mondial du recyclage des batteries devrait dépasser 1 200 milliards de yuans (environ 165 milliards de dollars américains), et la chaîne de valeur des batteries pourrait générer plus de 10 millions d'emplois, dont plus de la moitié dans les pays en développement.

Quatre principes pour guider la transformation de l'industrie

Au cœur de cette ambition se trouvent quatre principes pratiques, adaptés du cadre de l'économie circulaire de la Fondation Ellen MacArthur. Ces principes sont conçus pour guider la transformation de la chaîne de valeur des batteries, de l'extraction minière à la fabrication, en passant par la mobilité et les systèmes énergétiques. Ils constituent un point de départ pour créer une harmonisation accrue entre les principales parties prenantes afin de concevoir des actions collaboratives visant à accélérer la transition vers une économie des batteries plus circulaire.

Repenser les systèmes. Une approche circulaire nécessite un changement systémique dans l'ensemble de l'écosystème des batteries. En intégrant la circularité à chaque étape de la chaîne de valeur, il devient possible de soutenir un développement à faible émission de carbone, de réduire les déchets et de permettre la circulation continue des matériaux. Ce principe met l'accent sur l'optimisation de la structure et des interactions de la chaîne de valeur afin de permettre une utilisation plus efficace et plus résiliente des ressources.

Repenser les produits. La circularité commence dès la phase de conception. Les batteries doivent être conçues pour durer, être démontables et pouvoir bénéficier d'une seconde vie, grâce à une architecture modulaire et à des composants durables. Concevoir en tenant compte de la réutilisation et du recyclage garantit que les produits conservent leur valeur plus longtemps et sont récupérés plus efficacement en fin de vie.

Repenser les modèles économiques. De nouveaux modèles économiques sont essentiels pour dissocier l'utilisation des ressources de la croissance économique. En passant d'un modèle traditionnel de propriété à des modèles partagés, basés sur les services ou de seconde vie, les batteries peuvent offrir une plus grande utilité et devenir plus accessibles aux utilisateurs. Ce principe soutient la création de voies économiquement viables pour le développement de la circularité.

Recycler les matériaux. Un système de recyclage performant est essentiel à la circularité. Les matériaux doivent être récupérés efficacement et réutilisés à des fins à forte valeur ajoutée, afin d'augmenter la proportion de recyclage en boucle fermée. Cela réduit la dépendance aux ressources vierges et contribue à mettre en place un approvisionnement plus durable, plus sûr et à faible impact en matières premières essentielles.

Jiang Li a également présenté des exemples de mise en œuvre des quatre piliers par CATL.

Au niveau du système, CATL a lancé son système de gestion de la chaîne carbone afin de contribuer à la décarbonisation de la chaîne de valeur des batteries.

En matière de conception des produits, CATL a considérablement prolongé la durée de vie de ses batteries, qui peuvent désormais atteindre 18 000 cycles, réduisant ainsi la demande en matériaux et les émissions.

CATL prévoit également de déployer plus de 10 000 stations d'échange de batteries, ce qui améliorera l'efficacité des batteries et facilitera la collecte à grande échelle des batteries usagées.

En matière de recyclage, CATL exploite le plus grand réseau de reprise de batteries au monde et a recyclé, rien qu'en 2024, environ 130 000 tonnes de batteries en fin de vie, récupérant ainsi 17 000 tonnes de sels de lithium.

Mettre en œuvre le changement grâce au GECC

Afin de tester et de développer cette ambition commune dans des conditions réelles, CATL fait progresser le Global Energy Circularity Commitment (GECC). Annoncé en mars, le GECC est une plateforme mondiale ouverte où les acteurs de l'industrie, des villes et du monde universitaire se réunissent pour tester des solutions d'économie circulaire dans la pratique. CATL souhaite travailler avec les acteurs de la chaîne de valeur par le biais de cette plateforme, afin d'explorer et de partager des idées pour aider à amplifier les résultats. Cette approche collective est essentielle pour mettre en place un système de batteries résilient et durable.

Perspectives

Cette ambition commune est un point de départ, une base pour construire de nouvelles formes de collaboration, de transparence et d'innovation systémique dans le secteur mondial des batteries. CATL et la Fondation Ellen MacArthur continueront à collaborer avec des partenaires des secteurs public et privé afin d'affiner, d'étendre et de mettre en œuvre les idées présentées ici.

« Le système de batterie circulaire ne sera pas construit dans un laboratoire ou une salle de réunion, mais prendra forme grâce à la collaboration, aux essais et aux efforts communs, a déclaré Jiang Li. Cette ambition est un signal qui contribuera à faire avancer les choses. Pour y parvenir, il faudra une collaboration mondiale, un apprentissage intersectoriel et un engagement ouvert tout au long de la chaîne de valeur, autant d'éléments que la Fondation Ellen MacArthur défend depuis longtemps. »

