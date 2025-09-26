Stéfanie Thompson reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec

MATAGAMI, QC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec l'Administration régionale Baie-James (ARBJ), est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec à l'artiste en arts visuels Stéfanie Thompson. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis de manière virtuelle par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du CALQ, lors d'une cérémonie organisée dans le cadre des Journées de la Culture à la Galerie d'art AU, à Matagami.

Stéfanie Thompson remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec. crédit : Josianne Carrier (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Figure incontournable du paysage culturel nord-québécois, Stéfanie Thompson est reconnue pour son engagement exceptionnel et sa capacité à rassembler autour de l'art. Son œuvre, ancrée dans le territoire, révèle avec sensibilité la beauté naturelle du Nord grâce à une palette chromatique éclatante et une approche artistique novatrice. Son implication dans la communauté et son rayonnement artistique font d'elle une ambassadrice précieuse de la culture nordique », ont souligné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Stéfanie Thompson

Artiste-peintre résidente de Matagami, Stéfanie Thompson célèbre la majestuosité du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James à travers des œuvres vibrantes, inspirées de la nordicité. Titulaire d'un diplôme collégial en arts plastiques et d'un baccalauréat en scénographie, elle a su tracer un parcours riche et diversifié, devenant une artiste-ambassadrice et une figure rassembleuse dans le domaine des arts et de la culture.

Exploratrice des paysages nordiques, Stéfanie Thompson saisit l'essence lumineuse du Nord avec un geste contemporain, traduisant sur toile l'émerveillement né de ses inspirations et de ses observations en nature. Ses œuvres offrent une contemplation poétique des vastes horizons, rendant hommage à la beauté sans limites du paysage. Elles célèbrent les couleurs uniques des ciels infinis, la diversité de la faune et des communautés qui habitent le territoire. Plus récemment, sa démarche l'a conduite à explorer les textures de la richesse minérale du sol, développant une technique novatrice qui intègre des empreintes géologiques directement prélevées sur les affleurements rocheux. Cette approche apporte à ses créations une explosion de textures et de pigments, révélant une dimension nouvelle de la nordicité.

Une capsule vidéo portant sur l'artiste lauréate sera disponible bientôt sur La Fabrique culturelle, la référence culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

L'Administration régionale Baie-James

L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires et donne des avis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, elle établit des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la référence culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

