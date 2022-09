Statistiques relatives aux identités autochtones et racisées déclarées par la police dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité : Rapport et projet de recommandations

OTTAWA, ON, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Statistique Canada a publié un rapport et des propositions de recommandations concernant la collecte de données sur les identités autochtones et racisées dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC).

Ce rapport s'appuie sur la demande croissante pour de meilleures données sur les différentes expériences vécues par les personnes dans le système de justice et vise à mettre en lumière les différents traitements et la surreprésentation des Autochtones et des personnes racisées dans le système de justice pénale canadien.

Les six propositions de recommandations comprises dans ce rapport ont été élaborées en collaboration avec des organismes communautaires, des groupes autochtones et des services de police dans le cadre d'un processus de mobilisation complet qui a commencé en 2021. Statistique Canada se réjouit à l'idée de continuer à travailler avec les intervenants pour améliorer les données déclarées par la police sur les groupes autochtones et racisés.

« Les données désagrégées sont un élément essentiel de la prise de décision. Les recommandations d'aujourd'hui constituent un pas de plus vers l'amélioration de la collecte et de la qualité des données sur les Autochtones et les groupes racisés dans les statistiques officielles sur les crimes déclarés par la police », a déclaré Anil Arora, statisticien en chef du Canada. « Nous remercions nos partenaires, y compris l'Association canadienne des chefs de police, qui contribuent à répondre aux besoins en information de la communauté juridique. »

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan d'action sur les données désagrégées de Statistique Canada, qui permettra d'obtenir des renseignements statistiques détaillés qui mettront en lumière les expériences vécues par des groupes de population particuliers, comme les femmes, les peuples autochtones, les populations racisées et les personnes ayant une incapacité.

