Statistiques mensuelles sur les fonds d'investissement de l'AMVI - Juin 2026

Actifs et ventes de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a annoncé aujourd'hui les chiffres des ventes nettes et des actifs nets des fonds d'investissement pour le mois de juin 2026.

À la fin du mois de juin, les actifs des fonds communs de placement s'élevaient à 2,782 billions $, soit une hausse de 45,9 milliards $, ou 1,7 %, par rapport au mois de mai. Les ventes nettes de fonds communs de placement représentaient 5,0 milliards $ en juin.

Les actifs des FNB s'élevaient à 883,4 milliards $ à la fin du mois de juin, soit une hausse de 23,8 milliards $, ou 2,8 %, par rapport au mois de mai. Les ventes nettes de FNB étaient à 17,5 milliards $ en juin.

Analyse du mois de juin

Les actifs des fonds communs de placement et des FNB ont atteint des niveaux records en juin, ce qui représente leur troisième mois de croissance consécutif. Depuis mars, les actifs des fonds communs de placement ont augmenté de 234,6 milliards $ et ceux des FNB, de 112,4 milliards $.

Les fonds communs de placement ont connu des ventes nettes positives pour le 14 e mois consécutif. Les quatre catégories d'actifs à long terme ont toutes fait l'objet d'entrées de fonds, les fonds d'action arrivant en tête.

mois consécutif. Les quatre catégories d'actifs à long terme ont toutes fait l'objet d'entrées de fonds, les fonds d'action arrivant en tête. Les ventes nettes de FNB ont plus que doublé par rapport au niveau de juin 2025; les FNB indiciels d'actions représentent les trois quarts de ces ventes.

Au premier semestre de 2026, les ventes nettes de fonds communs de placement ont augmenté de 58 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que celles des FNB ont connu une hausse de 86 %.

Ventes nettes/rachats nets de fonds communs de placement (en millions $)*

Catégorie d'actifs Juin 2026 Mai 2026 Juin 2025 Cumul annuel 2026 Cumul annuel 2025 Fonds à long terme









Équilibré 1 159 588 299 8 754 (2 449) Action ordinaire 2 743 63 (943) 4 357 (6 456) Obligation 1 313 1 393 2 291 9 970 14 482 Fonds spécialisé 1 074 855 784 6 723 6 985 Total des fonds à long terme 6 290 2 899 2 432 29 805 12 563 Total des fonds du marché monétaire (1 252) 10 (471) (1 895) 5 140 Total 5 038 2 908 1 961 27 910 17 703

Actif net des fonds communs de placement (en G$)*

Catégorie d'actifs Juin 2026 Mai 2026 Juin 2025 Décembre 2025 Fonds à long terme







Équilibré 1 192,3 1 175,5 1 030,3 1 099,1 Action ordinaire 1 120,6 1 095,9 903,9 987,5 Obligation 339,4 336,8 301,8 323,0 Fonds spécialisé 64,6 62,0 45,9 54,3 Total des fonds à long terme 2 716,9 2 670,2 2 281,9 2 463,9 Total des fonds du marché monétaire 64,9 65,7 62,3 65,7 Total 2 781,9 2 735,9 2 344,1 2 529,6

* Voir ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes/rachats nets de FNB (en millions $)*

Catégorie d'actifs Juin 2026 Mai 2026 Juin 2025 Cumul annuel 2026 Cumul annuel 2025 Fonds à long terme









Équilibré 1 357 1 118 803 8 728 4 250 Action ordinaire 13 126 8 733 3 912 69 204 27 902 Obligation 2 440 2 623 1 934 18 399 13 950 Fonds spécialisé 692 1 013 703 6 962 4 662 Total des fonds à long terme 17 616 13 487 7 352 103 293 50 764 Total des fonds du marché monétaire (142) 183 (76) 741 5 120 Total 17 474 13 670 7 275 104 034 55 885

Actifs nets des FNB (en milliards $)*

Catégorie d'actifs Juin 2026 Mai 2026 Juin 2025 Décembre 2025 Fonds à long terme







Équilibré 51,1 49,0 28,9 38,3 Action ordinaire 589,7 568,9 371,6 456,7 Obligation 165,2 162,5 130,8 146,0 Fonds spécialisé 41,3 42,9 28,0 36,8 Total des fonds à long terme 847,2 823,3 559,3 677,8 Total des fonds du marché monétaire 36,2 36,4 32,9 35,3 Total 883,4 859,6 592,2 713,0

* Voir ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données de l'enquête directe de l'AMVI (qui représentent environ 87 % du total des actifs du secteur de l'épargne collective et environ 84 % du total des actifs du secteur des FNB) sont complétées par des données estimées afin de fournir des totaux pour l'ensemble du secteur.

L'AMVI met tout en œuvre pour vérifier l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité des informations. Toutefois, elle ne garantit, n'atteste, ne déclare ni ne s'engage à ce que les informations fournies soient correctes, exactes ou à jour.

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* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont rajustées afin d'éliminer les comptages en double résultant du fait que certains fonds communs de placement investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées afin d'éliminer les comptages en double résultant du fait que certains FNB cotés au Canada investissent dans des parts d'autres FNB cotés au Canada. Toute référence aux actifs des FNB de l'AMVI et aux chiffres de vente antérieurs à 2022 doit préciser que ces données n'ont pas été rajustées pour tenir compte du comptage en double des FNB. La catégorie des fonds équilibrés regroupe les fonds qui investissent directement dans un portefeuille composé d'actions et d'obligations ou qui s'exposent à ces actifs en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent l'activité d'investissement des investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent l'activité d'investissement des investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements valorise l'essor de l'industrie canadienne de l'investissement. Elle est la principale porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4,5 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés des capitaux et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

SOURCE Securities and Investment Management Association

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