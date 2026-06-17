Statistiques mensuelles de l'AMVI sur les fonds d'investissement - mai 2026

Actifs et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour mai 2026.

À la fin du mois de mai, l'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 735 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 87,5 milliards de dollars, ou 3,3 %, depuis avril. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 2,9 milliards de dollars en mai.

L'actif des FNB a atteint 859,6 milliards de dollars à la fin du mois de mai, ce qui représente une hausse de 42,3 milliards de dollars, ou 5,2 %, par rapport à avril. Les ventes nettes de FNB ont atteint 13,7 milliards de dollars en mai.

Perspectives de mai

Les actifs des fonds communs de placement et des FNB ont tous deux augmenté pour le deuxième mois consécutif, le premier ayant enregistré une hausse de 188,7 milliards de dollars au cours des deux derniers mois et le second, une hausse de 88,6 milliards de dollars.

Les ventes nettes des fonds communs de placement sont restées positives en mai, prolongeant ainsi à 13 mois la série de ventes nettes mensuelles positives de l'industrie. Ce sont les fonds d'obligations qui ont enregistré les rentrées de capitaux les plus importantes.

Les ventes nettes de FNB sont restées bonnes en mai, comparable à celle d'avril, tout en restant nettement supérieures à celles enregistrées en mai de l'année dernière. Les FNB d'actions ont continué à représenter la majeure partie des ventes nettes.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Mai 2026 Avr. 2026 Mai 2025 Cumul de 2026 Cumul de 2025 Fonds à long terme









Équilibrés 588 (352) 409 7 595 (2 748) Actions 63 1 572 (208) 1 599 (5 513) Obligations 1 393 765 3 092 8 526 12 191 Spécialisés 855 707 805 5 649 6 201 Total des fonds à long terme 2 899 2 691 4 098 23 369 10 131 Total des fonds du marché monétaire 10 (299) (137) (643) 5 611 Total 2 908 2 393 3 961 22 726 15 742

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Mai 2026 Avr. 2026 Mai 2025 Déc. 2025 Fonds à long terme







Équilibrés 1 175,4 1 142,3 1 012,2 1 099,1 Actions 1 095,7 1 047,7 878,0 987,3 Obligations 336,4 332,2 297,5 322,8 Spécialisés 61,9 60,1 44,3 54,2 Total des fonds à long terme 2 669,6 2 582,3 2 231,9 2 463,3 Total des fonds du marché monétaire 65,7 65,5 62,7 65,7 Total 2 735,3 2 647,8 2 294,7 2 529,0

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Mai 2026 Avr. 2026 Mai 2025 Cumul de 2026 Cumul de 2025 Fonds à long terme









Équilibrés 1 118 1 246 695 7 370 3 448 Actions 8 737 9 619 3 884 56 081 23 990 Obligations 2 623 1 424 3 104 15 959 12 016 Spécialisés 1 013 1 074 960 6 270 3 959 Total des fonds à long terme 13 491 13 363 8 643 85 681 43 412 Total des fonds du marché monétaire 183 211 136 882 5 197 Total 13 673 13 575 8 779 86 563 48 609

Actifs nets des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Mai 2026 Avr. 2026 Mai 2025 Déc. 2025 Fonds à long terme







Équilibrés 49,0 46,3 27,5 38,3 Actions 568,9 535,2 357,7 456,7 Obligations 162,5 158,7 128,8 146,0 Spécialisés 42,9 41,0 26,8 36,8 Total des fonds à long terme 823,3 781,2 540,8 677,8 Total des fonds du marché monétaire 36,4 36,1 33,0 35,3 Total 859,6 817,3 573,8 713,0

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

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* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements valorise l'essor de l'industrie canadienne de l'investissement. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

SOURCE Securities and Investment Management Association

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