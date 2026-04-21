Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour mars 2026.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 547 milliards de dollars à la fin du mois de mars. L'actif a diminué de 93,5 milliards de dollars, ou 3,5 %, depuis février. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 1,6 milliard de dollars en mars.

L'actif des FNB a atteint 771,1 milliards de dollars à la fin du mois de mars, en hausse de 10,8 milliards de dollars ou de 1,4 % par rapport à février. Les ventes nettes de FNB ont atteint 19,0 milliards de dollars en mars.

Données de mars

Malgré des ventes nettes toujours positives en mars, les actifs des fonds communs de placement et des FNB ont reculé, car la faiblesse du marché a plus que compensé les nouvelles entrées de capitaux des investisseurs.

Toutes les catégories d'actif des fonds communs de placement ont enregistré des ventes nettes positives en mars, à l'exception des fonds d'actions.

En mars, les ventes nettes de FNB ont été au deuxième rang des ventes mensuelles les plus élevées jamais enregistrées.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Mars 2026 Févr. 2026 Mars 2025 Cumul de 2026 Cumul de 2025 Fonds à long terme









Équilibrés 634 5 182 (1 733) 7 357 (586) Actions (1 319) 1 849 (3 486) (58) (5 717) Obligations 140 2 570 2 731 6 879 9 057 Spécialisés 1 507 1 163 1 023 4 087 4 959 Total des fonds à long terme 963 10 764 (1 465) 18 266 7 712 Total des fonds du marché monétaire 684 (297) 2 614 (354) 5 568 Total 1 648 10 467 1 150 17 912 13 281

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Mars 2026 Févr. 2026 Mars 2025 Déc. 2025 Fonds à long terme







Équilibrés 1 107,9 1 147,7 1 003,2 1 099,1 Actions 986,4 1 036,4 854,9 987,3 Obligations 329,1 333,8 295,5 322,8 Spécialisés 57,9 57,8 42,4 54,2 Total des fonds à long terme 2 481,2 2 575,7 2 195,9 2 463,3 Total des fonds du marché monétaire 65,9 64,9 62,8 65,7 Total 2 547,1 2 640,6 2 258,7 2 529,0

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Mars 2026 Févr. 2026 Mars 2025 Cumul de 2026 Cumul de 2025 Fonds à long terme









Équilibrés 1 532 1 795 628 5 007 2 124 Actions 12 013 11 623 6 416 37 725 15 224 Obligations 3 711 4 354 4 048 11 912 8 837 Spécialisés 1 083 1 244 641 4 182 2 265 Total des fonds à long terme 18 338 19 015 11 733 58 827 28 450 Total des fonds du marché monétaire 707 (131) 2 066 489 4 179 Total 19 045 18 884 13 799 59 315 32 629

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Mars 2026 Févr. 2026 Mars 2025 Déc. 2025 Fonds à long terme







Équilibrés 43,4 43,5 25,5 38,3 Actions 496,0 507,6 338,8 456,7 Obligations 157,6 156,7 126,6 146,0 Spécialisés 38,2 39,0 23,6 36,8 Total des fonds à long terme 735,2 746,8 514,6 677,8 Total des fonds du marché monétaire 35,9 35,0 32,1 35,3 Total 771,1 781,9 546,7 713,0

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

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* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements valorise l'essor de l'industrie canadienne de l'investissement. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

SOURCE Association des marchés de valeurs et des investissements

Pour en savoir plus : Christine Harminc, Directrice, Communications et affaires publiques, [email protected], 416 309-2313