Statistiques mensuelles de l'AMVI sur les fonds d'investissement - avril 2026

Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour avril 2026.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 648 milliards de dollars à la fin du mois d'avril. L'actif a augmenté de 100,6 milliards de dollars, ou 4,0 %, depuis mars. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 2,4 milliards de dollars en avril.

L'actif des FNB a atteint 817,2 milliards de dollars à la fin du mois d'avril, en hausse de 46,1 milliards de dollars ou de 6,0 % par rapport à mars. Les ventes nettes de FNB ont atteint 13,6 milliards de dollars en avril.

Perspectives d'avril

En avril, les marchés ont fortement rebondi par rapport au mois précédent, ce qui a été le principal facteur de la hausse des niveaux d'actif des fonds communs de placement et des FNB.

Les ventes nettes de fonds communs de placement sont demeurées positives, poursuivant une série de ventes nettes mensuelles positives sur 12 mois et marquant un redressement par rapport aux rachats nets enregistrés en avril dernier.

Les FNB ont enregistré de solides ventes nettes, les flux de capitaux ayant presque doublé par rapport aux niveaux d'avril dernier, même si les ventes ont été inférieures aux niveaux exceptionnellement élevés observés plus tôt en 2026.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2026 Mars 2026 Avr. 2025 Cumul de

2026 Cumul de

2025 Fonds à long terme









Équilibrés (349) 634 (2 571) 7 008 (3 157) Actions 1 577 (1 319) 413 1 519 (5 305) Obligations 764 140 42 7 643 9 099 Spécialisés 656 1 507 438 4 744 5 396 Total des fonds à long terme 2 649 963 (1 679) 20 915 6 033 Total des fonds du marché monétaire (299) 684 180 (653) 5 748 Total 2 350 1 648 (1 500) 20 262 11 781

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2026 Mars 2026 Avr. 2025 Déc. 2025 Fonds à long terme







Équilibrés 1 142,3 1 107,9 984,7 1 099,1 Actions 1 047,7 986,4 835,4 987,3 Obligations 332,2 329,1 293,5 322,8 Spécialisés 60,1 57,9 42,5 54,2 Total des fonds à long terme 2 582,3 2 481,2 2 156,1 2 463,3 Total des fonds du marché monétaire 65,5 65,9 62,5 65,7 Total 2 647,7 2 547,1 2 218,6 2 529,0

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2026 Mars 2026 Avr. 2025 Cumul de

2026 Cumul de

2025 Fonds à long terme









Équilibrés 1 246 1 532 629 6 252 2 753 Actions 9 624 12 013 4 883 47 349 20 106 Obligations 1 435 3 711 75 13 347 8 912 Spécialisés 1 075 1 083 733 5 258 2 998 Total des fonds à long terme 13 379 18 338 6 320 72 206 34 769 Total des fonds du marché monétaire 200 707 882 689 5 061 Total 13 579 19 045 7 201 72 895 39 830

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif Avr. 2026 Mars 2026 Avr. 2025 Déc. 2025 Fonds à long terme







Équilibrés 46,3 43,4 25,9 38,3 Actions 535,2 496,0 336,9 456,7 Obligations 158,7 157,6 125,7 146,0 Spécialisés 41,0 38,2 24,9 36,8 Total des fonds à long terme 781,2 735,2 513,3 677,8 Total des fonds du marché monétaire 36,0 35,9 32,9 35,3 Total 817,2 771,1 546,2 713,0

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

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* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements valorise l'essor de l'industrie canadienne de l'investissement. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

SOURCE Association des marchés de valeurs et des investissements

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