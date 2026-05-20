Statistiques mensuelles de l'AMVI sur les fonds d'investissement - avril 2026

Nouvelles fournies par

Association des marchés de valeurs et des investissements

20 mai, 2026, 16:11 ET

Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)

TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) a présenté aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour avril 2026.

L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 648 milliards de dollars à la fin du mois d'avril. L'actif a augmenté de 100,6 milliards de dollars, ou 4,0 %, depuis mars. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 2,4 milliards de dollars en avril.

L'actif des FNB a atteint 817,2 milliards de dollars à la fin du mois d'avril, en hausse de 46,1 milliards de dollars ou de 6,0 % par rapport à mars. Les ventes nettes de FNB ont atteint 13,6 milliards de dollars en avril.

Perspectives d'avril

  • En avril, les marchés ont fortement rebondi par rapport au mois précédent, ce qui a été le principal facteur de la hausse des niveaux d'actif des fonds communs de placement et des FNB.
  • Les ventes nettes de fonds communs de placement sont demeurées positives, poursuivant une série de ventes nettes mensuelles positives sur 12 mois et marquant un redressement par rapport aux rachats nets enregistrés en avril dernier.
  • Les FNB ont enregistré de solides ventes nettes, les flux de capitaux ayant presque doublé par rapport aux niveaux d'avril dernier, même si les ventes ont été inférieures aux niveaux exceptionnellement élevés observés plus tôt en 2026.

Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif

Avr. 2026

Mars 2026

Avr. 2025

Cumul de
2026

Cumul de
2025

Fonds à long terme




   Équilibrés

(349)

634

(2 571)

7 008

(3 157)

   Actions

1 577

(1 319)

413

1 519

(5 305)

   Obligations

764

140

42

7 643

9 099

 Spécialisés

656

1 507

438

4 744

5 396

Total des fonds à long terme

2 649

963

(1 679)

20 915

6 033

Total des fonds du marché monétaire

(299)

684

180

(653)

5 748

Total

2 350

1 648

(1 500)

20 262

11 781

Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif

Avr. 2026

Mars 2026

Avr. 2025

Déc. 2025

Fonds à long terme



   Équilibrés

1 142,3

1 107,9

984,7

1 099,1

   Actions

1 047,7

986,4

835,4

987,3

   Obligations

332,2

329,1

293,5

322,8

   Spécialisés

60,1

57,9

42,5

54,2

Total des fonds à long terme

2 582,3

2 481,2

2 156,1

2 463,3

Total des fonds du marché monétaire

65,5

65,9

62,5

65,7

Total

2 647,7

2 547,1

2 218,6

2 529,0

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*

Catégorie d'actif

Avr. 2026

Mars 2026

Avr. 2025

Cumul de
2026

Cumul de
2025

Fonds à long terme




   Équilibrés

1 246

1 532

629

6 252

2 753

   Actions

9 624

12 013

4 883

47 349

20 106

   Obligations

1 435

3 711

75

13 347

8 912

Spécialisés

1 075

1 083

733

5 258

2 998

Total des fonds à long terme

13 379

18 338

6 320

72 206

34 769

Total des fonds du marché monétaire

200

707

882

689

5 061

Total

13 579

19 045

7 201

72 895

39 830

Actif net des FNB (en milliards de dollars)*

Catégorie d'actif

Avr. 2026

Mars 2026

Avr. 2025

Déc. 2025

Fonds à long terme



   Équilibrés

46,3

43,4

25,9

38,3

   Actions

535,2

496,0

336,9

456,7

   Obligations

158,7

157,6

125,7

146,0

   Spécialisés

41,0

38,2

24,9

36,8

Total des fonds à long terme

781,2

735,2

513,3

677,8

Total des fonds du marché monétaire

36,0

35,9

32,9

35,3

Total

817,2

771,1

546,2

713,0

* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.

Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'AMVI (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.

L'AMVI s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.

© Association des marchés de valeurs et des investissements. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.

* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement

  1. Les données sur les fonds communs de placement sont ajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des fonds communs de placement qui investissent dans d'autres fonds communs de placement.
  2. À partir des données de janvier 2022, les données sur les FNB sont rajustées pour éviter la double comptabilisation découlant des FNB inscrits à une bourse canadienne qui investissent dans des parts d'autres FNB inscrits à une bourse canadienne. Toute référence aux données de l'AMVI sur l'actif et sur les ventes des FNB avant 2022 devrait indiquer que les données n'ont pas été rajustées de manière à éliminer la double comptabilisation des FNB.
  3. La catégorie des fonds équilibrés comprend des fonds qui investissent directement dans une combinaison d'actions et d'obligations ou qui obtiennent une exposition à ceux-ci en investissant dans d'autres fonds.
  4. Les données sur les fonds communs de placement reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers canadiens.
  5. Les données sur les FNB reflètent les activités de placement d'investisseurs particuliers et institutionnels canadiens.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements valorise l'essor de l'industrie canadienne de l'investissement. L'Association est le principal porte-parole du secteur des valeurs mobilières et de la gestion de placements, et supervise un actif d'environ 4 000 milliards de dollars pour plus de 20 millions d'investisseurs. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

SOURCE Association des marchés de valeurs et des investissements

Pour en savoir plus : Christine Harminc, Directrice, Communications et affaires publiques, [email protected], 416 309-2313

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