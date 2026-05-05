TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Un nouvel article sur les influenceurs financiers, ou « finfluenceurs », publié aujourd'hui par l'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI), décrit la relation en transformation entre investisseurs et finfluenceurs, ainsi que les possibilités pour le monde de l'investissement. Cette publication met également en garde contre les risques de désinformation, de conflits d'intérêt et de préjudice pour les investisseurs lorsqu'ils s'appuient sur des sources numériques non réglementées.

« Alors que de plus en plus de Canadiens se tournent vers des sources numériques pour obtenir des informations financières, notre secteur doit s'adapter pour protéger les investisseurs et renforcer l'intégrité du marché », a déclaré Andy Mitchell, PDG de l'AMVI. « Bien que notre étude et nos analyses montrent que la confiance envers les conseillers financiers reste forte, nous encourageons les efforts pour moderniser l'avenir des conseils afin d'offrir le meilleur pour tous les Canadiens. »

L'article, intitulé Finfluenceurs, conseillers financiers et confiance numérique : un paysage en transformation, est le fruit d'une collaboration avec des parties prenantes de l'industrie, y compris des régulateurs nationaux et provinciaux, des groupes de défense des investisseurs et un finfluenceur canadien.

Le contenu des finfluenceurs est par nature général et non adapté aux circonstances individuelles, tandis que les conseillers inscrits restent dignes de confiance pour des conseils personnalisés et responsables, alignés sur les objectifs et la tolérance au risque des clients.

Pour de nombreux Canadiens plus jeunes, le contenu des finfluenceurs vient compléter plutôt que de remplacer les conseils professionnels. Mais l'étude soulève des préoccupations concernant la qualité et la fiabilité du contenu financier en ligne, notant que les domaines spéculatifs, comme les cryptomonnaies, peuvent comporter des risques accrus, dont la fraude et la désinformation.

« L'éducation financière d'aujourd'hui ne se limite plus à enseigner aux Canadiens ce qu'ils doivent savoir, mais aussi à évaluer la qualité du contenu en ligne », a déclaré Mitchell.

Principales conclusions

Les investisseurs plus jeunes, autonomes (DIY) et ceux qui se considèrent comme financièrement avertis sont les plus dépendants des finfluenceurs.

L'utilisation des finfluenceurs est plus forte parmi les investisseurs canadiens à revenu élevé et éduqués, plutôt que parmi les investisseurs moins expérimentés, ce qui suggère qu'ils atteignent un public plus large que supposé.

Leur public est composé d'investisseurs autonomes confiants à la recherche de nouvelles idées et d'investisseurs plus jeunes à la recherche de points d'entrée accessibles.

Les investisseurs plus jeunes ont tendance à combiner des conseils professionnels avec des outils numériques et des médias sociaux, tandis que les investisseurs plus âgés s'appuient généralement davantage sur les canaux traditionnels.

La satisfaction des investisseurs envers les conseillers est élevée dans tous les groupes d'âge.

Les conseillers professionnels peuvent utiliser des outils numériques pour combler les lacunes de l'écosystème.

De plus, l'article présente des considérations pratiques pour les régulateurs, les acteurs du secteur, les éducateurs, les plateformes numériques et les parties prenantes de la protection des investisseurs, soit :

Continuer à promouvoir l'innovation réglementaire et l'harmonisation

Moderniser les processus internes au sein des entreprises pour soutenir l'engagement numérique et la réactivité

Améliorer la protection des investisseurs grâce à la sensibilisation, à la formation en sécurité cognitive, ainsi qu'aux alertes et avertissements

Plutôt que de rivaliser avec les finfluenceurs, l'industrie devrait mettre en place un système d'information financière qui soit transparent, résilient et ancré dans des conseils fiables et réglementés, selon l'AMVI. De plus, les conseillers qui adoptent le virage numérique et les modèles de conseils hybrides seront mieux positionnés pour servir les investisseurs d'aujourd'hui.

À propos de l'AMVI

L'Association des marchés de valeurs et des investissements soutient le secteur des placements du Canada. L'association est le principal porte-parole de l'industrie des valeurs mobilières et de la gestion des investissements, qui supervise environ 4 000 milliards de dollars d'actifs pour plus de 20 millions d'investisseurs et les marchés de capitaux canadiens. Nos membres, qui comprennent les gestionnaires de fonds de placement, les courtiers en placement et en épargne collective, les participants aux marchés financiers et les fournisseurs de services professionnels, sont déterminés à créer un secteur des placements résilient et novateur qui stimule la croissance économique à long terme et trouve des débouchés pour les Canadiens et les Canadiennes.

SOURCE Association des marchés de valeurs et des investissements

Pour plus d'informations : Christine Harminc, Directrice, Communications et affaires publiques, [email protected], 416-309-2313