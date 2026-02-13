Statistiques fiscales des particuliers - Année d'imposition 2023

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère des Finances du Québec publie aujourd'hui les statistiques fiscales des particuliers pour l'année d'imposition 2023, qui présentent une vue d'ensemble du régime fiscal québécois et de son évolution.

Quelques statistiques pour 2023

Plus de 7,2 millions de Québécois ont produit une déclaration de revenus, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2022.

Le revenu total des Québécois a crû de façon importante, soit de 5,6 %, alors que l'impôt à payer a diminué de 1,5 %.

Le taux d'imposition moyen a en conséquence diminué de 10,2 % en 2022 à 9,5 % en 2023, pour une baisse de 0,7 point de pourcentage.

Le montant total versé en aide fiscale par les crédits d'impôt remboursables a aussi augmenté de façon importante, soit de 6,0 %.

Des impacts concrets sur le portefeuille des Québécois

Le gouvernement s'est engagé à alléger le fardeau fiscal des Québécois, qui figure parmi les plus élevés au Canada. Pour l'année 2023, il a annoncé une importante baisse d'impôt en réduisant les deux premiers taux d'imposition de 1 point de pourcentage. Cette mesure a représenté un allègement fiscal annuel de 1,7 milliard de dollars, soit un gain pouvant atteindre 814 $ pour une personne seule et 1 627 $ pour un couple.

En plus de la baisse d'impôt, le gouvernement a annoncé l'indexation des paramètres d'imposition des particuliers à un taux de 6,44 % en 2023. Il s'agissait du taux le plus élevé depuis que le Québec indexe le régime fiscal.

À cela s'est ajoutée une bonification permanente de la composante logement du crédit d'impôt remboursable pour la solidarité, afin d'aider les Québécois à assumer le coût de leur logement.

Les statistiques fiscales des particuliers démontrent que ces interventions ont eu des impacts concrets et mesurables sur le revenu disponible des Québécois et ont contribué à protéger leur pouvoir d'achat. Cela vient confirmer l'efficacité des mesures déployées pour soutenir les ménages, notamment ceux à faible et à moyen revenu.

Citation :

« Les données fiscales 2023 démontrent clairement que les actions posées par notre gouvernement portent fruit : le revenu total des Québécois a augmenté de 5,6 %, alors que l'impôt à payer a diminué de 1,5 %. Concrètement, ça veut dire plus d'argent pour les Québécois. »

Eric Girard, ministre des Finances

Lien connexe :

Le document intitulé Statistiques fiscales des particuliers - Année d'imposition 2023 présente les informations tirées de l'ensemble des déclarations de revenus des contribuables québécois. Il est disponible dans les publications ministérielles sur Québec.ca.

Faits saillants

Principales composantes de la déclaration de revenus des particuliers - 2022 et 2023 (en millions de dollars, variation en pourcentage) Composante 2022 2023 Variation Revenu total 405 412 427 915 5,6 Déductions −51 829 −55 653 7,4 Revenu imposable 353 583 372 261 5,3 Impôt sur le revenu imposable 62 358 62 148 −0,3 Crédits d'impôt non remboursables −20 954 −21 358 1,9 Impôt à payer 41 404 40 790 −1,5 Crédits d'impôt remboursables −8 779 −9 305 6,0 Impôt à payer moins

les crédits d'impôt remboursables 32 625 31 485 −3,5 Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

