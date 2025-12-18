QUÉBEC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement annonce des ajustements au régime fiscal québécois qui touchent le nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d'un grand projet d'investissement, le crédit d'impôt remboursable pour stage en milieu de travail et le crédit d'impôt remboursable pour les personnes aidantes.

Dans un premier temps, un ajustement est apporté au nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d'un grand projet d'investissement afin de préciser que l'agrandissement d'un immeuble existant est admissible à cette mesure. De plus, les obligations du ministère des Finances lors de la délivrance d'une première attestation annuelle font l'objet d'une clarification.

Par ailleurs, les critères de rattachement du crédit d'impôt pour stage en milieu de travail prévoyant que le stage doit être effectué dans un établissement sont assouplis pour permettre le recours au télétravail lorsque le programme d'études le permet.

Finalement, le gouvernement annonce que les deux volets du crédit d'impôt remboursable pour les personnes aidantes seront uniformisés pour exiger que le logement constituant le lieu principal de résidence de la personne aidée admissible ou d'un proche aîné admissible soit situé au Québec.

« Nous annonçons aujourd'hui des ajustements au régime fiscal touchant trois mesures de natures différentes. Ils visent à mieux répondre aux besoins des citoyens et des entreprises du Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances

Les modalités liées à ces mesures peuvent être consultées dans le Bulletin d'information 2025-9, publié par le ministère des Finances.

