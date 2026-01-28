Aide aux secteurs de l'agriculture, de la foresterie et des pêcheries - Le gouvernement du Québec annonce certains ajustements au régime fiscal

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Dans le bulletin d'information publié aujourd'hui, le ministre des Finances, Eric Girard, annonce qu'il élargit le congé temporaire de cotisation au Fonds des services de santé (FSS), congé qui a été instauré à l'occasion du Point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2025. Avec cette nouvelle initiative, un plus grand nombre d'employeurs des secteurs de l'agriculture, de la foresterie et des pêcheries pourront bénéficier de cet allègement.

De plus, le gouvernement modifie le régime de la taxe de vente du Québec afin de soustraire à une mesure anti-évitement les transactions de véhicules routiers usagés entre une tante ou un oncle et son neveu ou sa nièce.

Finalement, le gouvernement présente les divers plafonds et taux régissant la déductibilité des frais d'automobile et le calcul de la valeur des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile qui seront applicables pour l'année 2026.

Citation :

« Notre gouvernement agit rapidement afin de mieux appuyer les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et des pêcheries. C'est une décision nécessaire alors que ces secteurs sont durement touchés par le contexte économique actuel. »

Eric Girard, ministre des Finances

Lien connexe :

Les modalités liées à ces mesures peuvent être consultées dans le Bulletin d'information 2026-1, publié par le ministère des Finances.

