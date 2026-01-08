Le ministre des Finances lance les consultations prébudgétaires en ligne

QUÉBEC, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, annonce le lancement des consultations prébudgétaires en ligne qui s'inscrivent dans le processus de préparation du budget 2026‑2027.

Ces consultations permettront au gouvernement de connaître les orientations budgétaires que les citoyens privilégient. Les personnes qui le souhaitent peuvent participer à cet exercice en répondant à un court questionnaire.

Au cours des prochaines semaines, le ministre rencontrera également de nombreux représentants d'organisations et d'entreprises de différentes sphères de la société québécoise afin d'échanger sur leurs propositions visant à optimiser le développement économique et social du Québec. Les groupes intéressés peuvent aussi faire parvenir un mémoire à [email protected].

La liste des organisations rencontrées et les mémoires soumis seront disponibles sur Québec.ca. Les personnes ou groupes intéressés ont jusqu'au 13 février pour déposer leur mémoire ou répondre au questionnaire en ligne.

Citation :

« Le monde change. Nous sommes déterminés à poursuivre nos actions pour que le Québec soit bien positionné pour relever les défis que lui impose le contexte économique actuel. J'invite les citoyens et les groupes intéressés à participer aux consultations prébudgétaires. »

Eric Girard, ministre des Finances

