Statistiques de récolte 2025 - Bilan positif pour la récolte de dindons sauvages et d'ours noirs

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce les résultats de la chasse au dindon sauvage et à l'ours noir, ainsi que les résultats du piégeage de l'ours noir, pour la saison 2025 au Québec. Il s'agit d'une année à succès pour la récolte de ces deux espèces.

Bilans généraux par espèce

Dindon sauvage :

La récolte globale de dindons sauvages au Québec est de 10 026 individus, soit une diminution de 7 % par rapport à 2024. Elle est toutefois demeurée stable par rapport à la moyenne des trois dernières années (2022-2024).

Au total, 25 957 permis ont été vendus en 2025 : 22 835 pour la chasse printanière (stable par rapport à 2024); 3 122 pour la chasse automnale (en hausse de 5 % par rapport à 2024).

Le succès de chasse au printemps s'établit à 30 % pour la récolte d'un premier dindon et à 12 % pour la récolte d'un deuxième dindon, des niveaux constants depuis l'instauration de la chasse au dindon sauvage en 2008.

La récolte de dindons a été plus importante dans les zones 7 (Centre-du-Québec), 6 et 8 (Estrie et Montréal-Laval-Montérégie) et 10 (Outaouais).

La légère diminution observée dans la récolte cette année est normale : les populations de dindons sauvages fluctuent annuellement selon les conditions climatiques et la prédation. Les populations semblent toujours en expansion vers le nord et l'est.

Comme chaque année, les chasseurs de dindons sauvages seront invités à participer à un sondage annuel essentiel au suivi des populations de dindons du Québec.

Ours noir :

Le bilan 2025 de la récolte d'ours noirs au Québec est positif et légèrement supérieur à la moyenne des années passées. La récolte de 2025 arrive en deuxième position après l'année record de 2018.

6 210 ours noirs ont été récoltés en 2025 : 5 484 par la chasse (88 %) et 726 par le piégeage (12 %). Cela représente une hausse de 6 % par rapport à la moyenne de 2020-2024, si on fait abstraction de l'année de faible récolte (2023) due aux restrictions d'accès au territoire causées par de nombreux feux de forêt. Cette légère hausse est attribuable à l'activité de chasse, alors que la récolte par le piégeage a légèrement diminué.

La saison printanière demeure celle qui rassemble le plus grand nombre d'adeptes, tant pour la chasse que pour le piégeage, avec 93 % de la récolte totale contre 7 % pour la saison automnale.

Le nombre total de chasseurs s'établit à 19 659 en 2025 (18 304 résidents et 1 355 non-résidents) et il est demeuré relativement stable par rapport aux années 2020-2024.

Le taux de succès global atteint 28 %, ce qui est légèrement plus élevé que la moyenne des années passées.

Le Ministère continue de suivre attentivement la récolte d'ours noir au Québec ainsi que l'état des populations. Ayant été suivis dans le cadre du projet « Dynamique des populations d'ours noirs dans un contexte d'aménagement forestier et de changements climatiques », certains ours demeurent marqués d'une étiquette rouge à l'oreille. Les chasseurs et piégeurs doivent continuer d'en signaler le prélèvement, une information essentielle à l'estimation des taux de mortalité. Le Ministère, en collaboration avec les universités, poursuit l'analyse des précieuses données recueillies dans le cadre de ce projet en vue de bonifier les connaissances sur l'espèce et sa gestion.

La collecte annuelle des dents d'ours chassés et piégés se maintient. Rappelons que les dents d'ours permettent de déterminer l'âge des bêtes prélevées. Grâce à la collaboration essentielle de nombreux partenaires (chasseurs, piégeurs, bouchers, pourvoiries, etc.), cette information permet de mieux suivre l'état des populations.

Fait saillant :

De nouvelles modalités visant la réglementation de la chasse au dindon sauvage et à l'ours noir annoncées en décembre dernier entreront en vigueur pour la saison 2026-2027. Ces ajustements visent à assurer la pérennité de ces espèces, tout en maintenant des possibilités de chasse attrayantes et responsables pour les chasseurs, à mieux adapter la gestion aux réalités régionales et, dans la mesure du possible, à simplifier la réglementation.

