Ouverture de la pêche hivernale au lac à Francis et au lac de la Ferme à Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine les 28 et 29 mars 2026

QUÉBEC, le 16 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche blanche qu'ils pourront pratiquer, les 28 et 29 mars 2026, la pêche sportive au lac à Francis (49° 12′ 46″ N., 65° 14′ 04″ O.) et au lac de la Ferme (49° 08′ 10″ N., 65° 14′ 39″ O.) situés dans la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, en Gaspésie.

Durant cette période, seule la pêche à l'omble de fontaine sera permise et le contingent quotidien sera de cinq ombles par pêcheur. Les autres règles de pêche de la zone 1 s'appliqueront. En dehors de cette période, ces lacs demeurent fermés à toute pêche hivernale. Les pêcheurs doivent posséder un permis de pêche valide et peuvent pêcher avec un maximum de cinq lignes sur ce plan d'eau, qu'il soit couvert de glace ou non. La possession et l'utilisation de poissons appâts sont interdites.

Le MELCCFP invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs