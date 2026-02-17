Statistiques de chasse 2025 - Une année record pour la chasse au cerf de Virginie au Québec

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dévoile les résultats de la saison 2025 de chasse au cerf de Virginie. Globalement, le Québec enregistre un bilan de saison historique avec un taux de succès de chasse record pour la prise d'un premier cerf. Le nombre de chasseurs a poursuivi sa croissance depuis 2020, atteignant de nouveau le seuil enregistré il y a 10 ans. Le gibier était abondant et la récolte a été la deuxième plus élevée jamais enregistrée, ce qui signifie que les populations de cerfs se portent bien.

Bilan général :

Plus de 63 600 cerfs ont été récoltés au Québec (à l'exception de l'île d'Anticosti) durant la dernière saison de chasse, un résultat exceptionnel surpassé uniquement en 2007. La récolte totale a augmenté de 6 % par rapport à 2024 et de 12 % par rapport à la moyenne de 2022-2024.

Plus de 144 000 chasseurs ont pratiqué la chasse au cerf de Virginie en 2025 au Québec (à l'exception de l'île d'Anticosti), une augmentation de 2 % comparativement à 2024.

Environ 15 % des chasseurs (22 150 personnes) se sont procuré un permis supplémentaire et 3 850 d'entre eux ont récolté deux cerfs.

À l'échelle du Québec, le succès de chasse pour un premier cerf a été de 41 %, un taux remarquable pour un territoire situé à la limite nord de l'aire de répartition du cerf de Virginie et comparable, voire supérieur, à celui des provinces et États limitrophes.

Le taux de succès pour un premier cerf est supérieur de 1 % par rapport à 2024 (40 %) et de 2 % par rapport à 2022-2024 (39 %).

L'excellente récolte observée peut être attribuée en partie au fait que le dernier hiver rigoureux pour le cerf remonte à 2019 dans la majorité des zones, ce qui a favorisé sa survie.

Bien que la compilation des données pour l'île d'Anticosti ne soit pas encore achevée, la chasse sportive s'étant terminée le 24 décembre dernier dans cette zone, les statistiques préliminaires indiquent une bonne récolte se situant dans la moyenne des dernières années, avec plus de 8 500 cerfs prélevés.

Un franc succès pour la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie

La sixième édition de la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie a eu lieu les 1 er et 2 novembre 2025.

et 2 novembre 2025. Répartis dans l'ensemble des zones de chasse, les nouveaux adeptes ont récolté 904 cerfs durant cette fin de semaine qui leur était réservée.

La septième édition aura lieu les 31 octobre et 1er novembre 2026.

Fait saillant :

De nouvelles modalités réglementaires encadrant la chasse au cerf de Virginie ont été annoncées en décembre dernier et entreront en vigueur pour la saison 2026-2027. Ces ajustements visent principalement à mieux réguler les populations élevées de cerfs de Virginie du sud du Québec et à offrir de nouvelles possibilités de prélèvement dans des zones où l'évolution du cheptel le permet.

