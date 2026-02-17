Statistiques de chasse 2025 - Une année à succès pour la chasse à l'orignal

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce les résultats de la chasse à l'orignal pour la saison 2025 au Québec. Globalement, le Québec enregistre un bilan positif pour 2025 avec un taux de succès de chasse au mâle adulte de 8,3 % par permis, établissant un record pour une année permissive, c'est-à-dire une année où la réglementation autorise la récolte des mâles, des femelles et des veaux.

Bilan général :

La récolte totale s'élève à 24 858 orignaux, dont 14 078 mâles adultes, 8 735 femelles adultes et 2 045 veaux. Il s'agit d'une hausse de 9,4 % par rapport à l'année permissive de 2023 et d'un résultat stable comparativement à la moyenne des deux dernières années permissives, soit 2021 et 2023.

Le nombre de permis vendus s'élève à 168 919 et est demeuré stable par rapport à 2023 et par rapport à la moyenne des deux dernières années permissives.

Le succès de chasse total est de 14,7 % par permis, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à 2023 et de 1 % par rapport à la moyenne des deux dernières années permissives.

Le succès de chasse au mâle adulte, principal indicateur de la tendance des populations, est de 8,3 % par permis en 2025. Cela représente une hausse de 0,7 % par rapport à 2023 et par rapport à la moyenne des deux dernières années permissives, dépassant ainsi un record établi en 2015 (8 %).

À plus long terme, les indicateurs de suivi des populations portent à croire qu'à l'échelle du Québec, le cheptel d'orignaux est relativement stable.

Les zones de chasse 1 (Gaspésie) et 2 (Bas-Saint-Laurent) enregistrent les meilleurs résultats, avec des taux de succès de 20 % et 25 %, respectivement, par permis. Les zones 18 (Côte-Nord), 22 (Nord-du-Québec) et 28 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) suivent avec des taux de 19 %, 18 % et 16 % respectivement.

Fait saillant :

De nouvelles modalités de chasse découlant du nouveau plan de gestion de l'orignal annoncées en décembre dernier entreront en vigueur pour la saison 2026-2027. Ces ajustements visent à assurer la pérennité de l'espèce tout en maintenant des possibilités de chasse attrayantes pour les chasseurs, à mieux adapter la gestion aux réalités régionales et, dans la mesure du possible, à simplifier la réglementation.

