Statistiques de chasse 2025 - Une année à succès pour la chasse à l'orignal

Nouvelles fournies par

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

17 févr, 2026, 10:00 ET

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce les résultats de la chasse à l'orignal pour la saison 2025 au Québec. Globalement, le Québec enregistre un bilan positif pour 2025 avec un taux de succès de chasse au mâle adulte de 8,3 % par permis, établissant un record pour une année permissive, c'est-à-dire une année où la réglementation autorise la récolte des mâles, des femelles et des veaux.

Bilan général :

  • La récolte totale s'élève à 24 858 orignaux, dont 14 078 mâles adultes, 8 735 femelles adultes et 2 045 veaux. Il s'agit d'une hausse de 9,4 % par rapport à l'année permissive de 2023 et d'un résultat stable comparativement à la moyenne des deux dernières années permissives, soit 2021 et 2023.
  • Le nombre de permis vendus s'élève à 168 919 et est demeuré stable par rapport à 2023 et par rapport à la moyenne des deux dernières années permissives.
  • Le succès de chasse total est de 14,7 % par permis, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à 2023 et de 1 % par rapport à la moyenne des deux dernières années permissives.
  • Le succès de chasse au mâle adulte, principal indicateur de la tendance des populations, est de 8,3 % par permis en 2025. Cela représente une hausse de 0,7 % par rapport à 2023 et par rapport à la moyenne des deux dernières années permissives, dépassant ainsi un record établi en 2015 (8 %).
  • À plus long terme, les indicateurs de suivi des populations portent à croire qu'à l'échelle du Québec, le cheptel d'orignaux est relativement stable.
  • Les zones de chasse 1 (Gaspésie) et 2 (Bas-Saint-Laurent) enregistrent les meilleurs résultats, avec des taux de succès de 20 % et 25 %, respectivement, par permis. Les zones 18 (Côte-Nord), 22 (Nord-du-Québec) et 28 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) suivent avec des taux de 19 %, 18 % et 16 % respectivement.

Fait saillant :

  • De nouvelles modalités de chasse découlant du nouveau plan de gestion de l'orignal annoncées en décembre dernier entreront en vigueur pour la saison 2026-2027. Ces ajustements visent à assurer la pérennité de l'espèce tout en maintenant des possibilités de chasse attrayantes pour les chasseurs, à mieux adapter la gestion aux réalités régionales et, dans la mesure du possible, à simplifier la réglementation.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs
[email protected]
Tél. : 418 521-3991   

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Profil de l'entreprise

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs