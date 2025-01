Statistiques de chasse 2024 - Une excellente année pour la récolte d'orignaux, de dindons sauvages et d'ours noirs

QUÉBEC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce les résultats de la chasse à l'orignal, au dindon sauvage et à l'ours noir, ainsi que les résultats du piégeage de l'ours noir, pour la saison 2024 au Québec. Il s'agit d'une excellente année pour l'ours noir et l'orignal et d'une année record pour le dindon.

Bilans généraux par espèce

Orignal :

Globalement, la chasse à l'orignal a été très bonne au Québec durant la dernière saison avec une récolte totale de 20 431 individus, dont 15 700 mâles adultes, 2 578 femelles adultes et 2 153 veaux. Ces chiffres reflètent une augmentation totale de 11 % par rapport à l'année restrictive 2022 (où des restrictions particulières sont imposées aux chasseurs pour limiter la récolte d'orignaux dans une zone donnée) et de 6 % par rapport à la moyenne des deux dernières années restrictives, soit 2020 et 2022.

2022. La récolte de 15 700 mâles adultes constitue un record, autant pour les années permissives que pour les années restrictives antérieures. La récolte a augmenté de 15 % par rapport à l'année restrictive 2022 et de 9 % par rapport à la moyenne des deux dernières années restrictives ( 2020 et 2022).

de 9 % par rapport à la moyenne des deux dernières années restrictives ( 2022). Le nombre de permis vendus s'élève à 167 618 et est, pour des modalités de chasse similaires, le plus faible depuis 2008. L'orignal demeure néanmoins un gibier très populaire auprès des chasseurs québécois.

est, pour des modalités de chasse similaires, le plus faible depuis 2008. L'orignal demeure néanmoins un gibier très populaire auprès des chasseurs québécois. Le succès de chasse total est de 12,2 % par permis. Celui-ci est supérieur de 1,4 % au succès de chasse de 2022 et de 0,9 % à la moyenne des deux dernières années restrictives ( 2020 et 2022).

de 0,9 % à la moyenne des deux dernières années restrictives ( 2022). Le succès de chasse au mâle adulte, qui est le meilleur indicateur de la tendance des populations, est de 9,4 % par permis en 2024. Il s'agit d'un résultat record, donc supérieur à celui des années 2004, 2010 et 2020, où le succès de chasse a été le plus élevé (8,9 %). Il est plus élevé de 1,4 % par rapport à 2022 et supérieur de 0,9 % à la moyenne des deux dernières années restrictives, soit 2020 et 2022.

2020, où le succès de chasse a été le plus élevé (8,9 %). Il est plus élevé de 1,4 % par rapport à supérieur de 0,9 % à la moyenne des deux dernières années restrictives, soit 2022. En considérant une échelle temporelle plus grande, les indicateurs de suivi des populations laissent croire qu'à l'échelle du Québec, le cheptel d'orignaux est relativement stable.

Les zones de chasse 1 (Gaspésie) et 2 (Bas-Saint-Laurent) sont celles où le succès de chasse total est le plus élevé, avec respectivement 23 % et 18 % par permis. Les zones 22 (Nord-du-Québec) et 29 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) sont ex æquo avec 16 % et les zones 18 et 19 (Côte-Nord) aussi, avec 14 %.

Dindon sauvage :

La récolte globale de dindons sauvages au Québec a atteint un nouveau record avec 10 766 dindons. Ce nombre représente une hausse de 11 % par rapport à 2023.

Les récoltes de dindons sauvages au printemps et à l'automne ont atteint de nouveaux sommets et représentent respectivement 10 163 dindons (une hausse de 9 % par rapport à 2023) et 603 dindons (une hausse de 71 % par rapport à 2023).

603 dindons (une hausse de 71 % par rapport à 2023). Le nombre de permis vendus a connu un nouveau record avec 23 361 permis pour la chasse printanière et 2 964 permis pour la chasse automnale. Le total de permis vendus pour 2024 s'élève à 26 325, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à 2023.

Le succès de chasse au Québec s'établit à 31 % pour la récolte d'un premier dindon et à 12 % pour la récolte d'un deuxième dindon. Ces valeurs demeurent relativement stables depuis l'instauration de la chasse au dindon sauvage en 2008.

La récolte de dindons a été plus importante dans les zones 7 (Centre-du-Québec), 6 et 8 (Estrie et Montréal-Laval-Montérégie) et 10 (Outaouais).

Plusieurs régions du Québec ont bénéficié de modalités plus permissives pour la chasse au dindon sauvage en 2024 et la zone 2 (Bas-Saint-Laurent) a connu sa première saison de chasse printanière.

la zone 2 (Bas-Saint-Laurent) a connu sa première saison de chasse printanière. L'ensemble des indicateurs laisse croire que les populations de dindons sauvages se portent bien. L'espèce est soit en expansion, soit stable dans les différentes régions du Québec.

Comme chaque année, les chasseurs de dindons sauvages seront invités à participer à un sondage annuel essentiel au suivi des populations de dindons du Québec.

Ours noir :

Le bilan 2024 de la récolte d'ours noirs au Québec est positif et supérieur à la moyenne des années passées. La récolte de 2024 arrive en deuxième position après l'année record de 2018. De plus, le nombre de permis de chasse vendus a atteint son plus haut niveau en près de 30 ans.

6 142 ours noirs ont été récoltés en 2024 : 86 % par la chasse (5 298) et 14 % par le piégeage (844). Cette récolte est plus élevée de 12 % que la moyenne quinquennale de 2019- 2023 et la hausse est observée autant à la chasse qu'au piégeage.

la hausse est observée autant à la chasse qu'au piégeage. La saison printanière demeure celle qui rassemble le plus grand nombre d'adeptes, tant à la chasse qu'au piégeage, avec 90 % de la récolte totale contre 10 % pour la saison automnale.

Le nombre total de chasseurs s'établit à 20 023 en 2024 : 18 632 résidents et 1 391 non-résidents. Il s'agit d'une hausse de 8 % par rapport à la moyenne de 2019 à 2023 et d'un niveau inégalé en près de 30 ans.

d'un niveau inégalé en près de 30 ans. Le succès de chasse à l'ours noir global est de 26 %, ce qui est légèrement plus élevé que la moyenne des années passées.

Le Ministère continue de suivre attentivement la récolte d'ours noirs au Québec ainsi que l'état des populations. Le suivi télémétrique des ours, dans le cadre du projet Dynamique des populations d'ours noirs dans un contexte d'aménagement forestier et de changements climatiques, a pris fin en 2023. Toutefois, certains ours demeurent marqués d'une étiquette rouge à l'oreille. Les chasseurs et piégeurs doivent continuer de signaler le prélèvement de ces individus pour permettre de bien estimer les taux de mortalité. Le Ministère, en collaboration avec les universités, poursuit l'analyse des précieuses données recueillies dans le cadre de ce projet en vue de bonifier les connaissances sur l'espèce et sa gestion.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs