Statistiques de chasse 2023 - Québec dévoile les résultats des récoltes d'ours noirs et de dindons sauvages pour la saison 2023

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce les résultats de chasse et de piégeage d'ours noirs et les résultats de chasse aux dindons sauvages pour la saison 2023. Il s'agit d'une année record pour les adeptes de chasse aux dindons sauvages, mais plus ardue pour les chasseurs et piégeurs d'ours noirs, limités par les feux de forêt qui ont sévi dans plusieurs régions du Québec.

Bilans généraux par espèce

Dindon sauvage :

La saison de chasse printanière 2023 a attiré un nombre record d'adeptes, avec 22 653 permis vendus.

Le succès de chasse au Québec pour la récolte d'un premier dindon ce printemps est estimé à 31 % et à 11 % pour la récolte d'un deuxième dindon.

Le succès de chasse au Québec cet automne est estimé à 14 %.

Le taux de succès de chasse estimé pour un premier dindon au printemps a été particulièrement bon dans les zones 4 (Chaudière-Appalaches), 6 (Estrie), 7 (Centre-du-Québec) et 10 (Outaouais).

La chasse d'automne au dindon sauvage était encore permise cette année dans quelques zones de chasse, afin de bien gérer les populations. Lors de cette saison, la récolte d'un individu avec ou sans barbe par chasseur, c'est-à-dire le mâle et la femelle, est autorisée.

Ours :

4 820 ours noirs ont été récoltés en 2023, soit 85 % par la chasse (4 120) et 15 % par le piégeage (700).

15 % par le piégeage (700). Le bilan 2023 de la récolte d'ours noirs au Québec a été marqué par les feux de forêt qui ont sévi en juin 2023, en pleine saison de chasse et de piégeage. Les risques d'incendie ont forcé le ministère des Ressources naturelles et des Forêts à interdire, durant une partie de juin, et ce, dans plusieurs secteurs, l'accès aux forêts sur les terres du domaine de l'État, et à fermer les chemins pour des considérations d'intérêt public. Des territoires fauniques structurés ont également été contraints de limiter leurs opérations. Ainsi, bien que près de 5 000 ours aient été prélevés en 2023, ce nombre est sous la moyenne des années passées (5 841 ours).

La saison printanière demeure celle qui rassemble le plus grand nombre d'adeptes, tant à la chasse qu'au piégeage, avec 91 % de la récolte totale contre 9 % pour la saison automnale.

Le nombre total de permis vendus s'élève à 18 056, soit 16 996 permis résidents et 1 060 permis non-résidents. Bien que plus faible qu'en 2020 et 2021, où des niveaux records avaient été atteints, ce nombre se situe près de la moyenne quinquennale, qui est de 18 664 permis.

2021, où des niveaux records avaient été atteints, ce nombre se situe près de la moyenne quinquennale, qui est de 18 664 permis. Le Ministère continue de suivre attentivement la récolte d'ours noirs au Québec ainsi que l'état de leurs populations. Le suivi télémétrique des ours, dans le cadre du projet sur la Dynamique des populations d'ours noirs dans un contexte d'aménagement forestier et de changements climatiques, a pris fin en 2023. Toutefois, de nombreux ours demeurent marqués d'une étiquette rouge à l'oreille. Le Ministère demande aux chasseurs et aux piégeurs de continuer à lui signaler la récolte de ces animaux afin de bien estimer les taux de mortalité. Ses équipes, en collaboration avec les universités, poursuivent l'analyse des précieuses données recueillies dans le cadre de ce projet, en vue de bonifier les connaissances sur l'espèce et sa gestion.

Enfin, le Ministère désire remercier les chasseurs et les piégeurs qui contribuent annuellement au suivi des populations en transmettant des données essentielles à leur gestion, notamment en fournissant des dents d'ours noirs, et les encourage à poursuivre leur collaboration.

