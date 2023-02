Statistiques de chasse 2022 - Du succès pour les chasseurs de cerf de Virginie

QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs rend publics les résultats de la chasse au cerf de Virginie pour la saison 2022 au Québec. S'il y a eu une très légère diminution de 2 % du nombre de permis vendus aux chasseurs par rapport à l'année précédente, le gibier était particulièrement abondant, signe que les populations de cerfs se portent très bien.

Bilan général

Voici les principaux faits saillants de cette saison de chasse fructueuse :

Plus de 55 000 cerfs ont été récoltés au Québec (à l'exception de l'île d'Anticosti) durant la dernière saison de chasse, une hausse de 17 % par rapport à la saison de chasse 2021;

À l'échelle de la province, le succès de chasse pour la prise d'un premier cerf a été de 37 %, un taux qui n'avait pas été atteint depuis 2007. Ce taux de succès est remarquable pour un territoire situé à la limite nord de l'aire de répartition du cerf de Virginie, et il est comparable, ou même supérieur, à celui des provinces et des États limitrophes;

À plus petite échelle, le taux de succès de récolte est demeuré stable ou a augmenté dans l'ensemble des zones de chasse par rapport à l'an dernier;

L'excellente récolte observée dans l'ensemble des zones en 2022 peut être attribuée en grande partie au fait que le Québec n'a pas connu d'hiver très rigoureux pour le cerf depuis 2019 dans la majorité des zones de chasse, ce qui a favorisé sa survie;

En excluant l'île d'Anticosti, pour laquelle il existe des permis et des modalités de chasse spécifiques, plus de 133 000 chasseurs se sont procuré un permis pour la chasse au cerf de Virginie en 2022. Un peu moins de 20 000 d'entre eux se sont procuré un permis supplémentaire (15 % des chasseurs);

Seulement 3 451 chasseurs ont récolté deux cerfs au cours de la saison, soit 18 % de la clientèle qui possédait deux permis. De ce nombre, la grande majorité (2 211 chasseurs) a récolté un mâle adulte et un cerf sans bois ou bien deux cerfs sans bois, alors que 1 240 chasseurs ont récolté deux mâles adultes.

L'ensemble des résultats par zones de chasse sont disponibles sur le site Web du Ministère. Par ailleurs, il est maintenant possible de consulter les données sur une carte interactive accessible sur le portail gouvernemental de diffusion Forêt ouverte. En ce qui concerne l'île d'Anticosti, la chasse se terminait le 24 décembre dernier; les données finales seront donc diffusées ultérieurement.

Expérimentation d'une restriction de la taille légale des bois (RTLB)

Les travaux du projet expérimental sur la restriction de la taille légale des bois ont été finalisés à l'été 2022. Les résultats seront bientôt présentés aux partenaires fauniques du Ministère et à la clientèle. Par la suite, des consultations seront réalisées et des décisions seront prises pour l'application future de cette modalité de chasse en tenant compte de ses avantages et inconvénients.

L'ensemble des résultats par zones de chasse sont disponibles sur le site Web du Ministère. Les résultats de piégeage sont également disponibles en ligne.

Il est maintenant possible de consulter, sur une carte interactive, les données pour le cerf de Virginie, qui sont accessibles sur le portail gouvernemental de diffusion Forêt ouverte.

Le Plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027 peut également être consulté sur le site Web du Ministère.

